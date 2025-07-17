В Екатеринбурге на Кольцовском тракте в ночь на 17 июля силовики скрутили водителя на «Гелендвагене». Чтобы поймать лихача, инспекторы ДПС устроили погоню, в которой участвовали порядка десяти служебных машин, рассказал очевидец.
«Сегодня в 02:00 около десяти машин ДПС устроили погоню за „Геликом“ на Кольцовском тракте. Водителя иномарки задержали и уложили лицом в пол», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. По его словам, мужчина на Mercedes гнал на красные сигналы светофоров.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию региона. Там пояснили, что мужчина не стал останавливаться на требование инспектора, после чего сразу попытался скрыться. «В ходе преследования неоднократно нарушал ПДД, был задержан и привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством РФ», — подчеркнули в ведомстве.
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