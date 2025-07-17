В Екатеринбурге компания «Дом.РФ» намерена продать старинную усадьбу купца Е. А. Деласье на улице Горького, 34. Информация об этом появилась в списке торгов.
Согласно опубликованным данным, общая площадь лота 423,9 квадратных метра. Дом считается объектом культурного наследия. На данный момент здание находится на стадии подготовки необходимых документов для продажи. Поэтому стоимость пока что не определена.
Старинный дом находится в федеральной собственности. Раньше здесь работал Уральский филиал Российского дорожного научно-исследовательского института. После его переезда усадьбу передали в управление «Дом.РФ».
Объект находится прямо на берегу реки Исеть. От построек усадьбы сохранились главный дом, ворота, ограда и беседка. Она была сформирована в 1829-1844 годах. В собственность Деласье здание перешло в 1889 году.
Ранее URA.RU сообщало о планах мэрии продать дом купца Крутикова на той же улице. За здание 1890 года постройки с гаражом и земельным участком власти хотят 48,37 миллиона рублей.
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