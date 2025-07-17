Мэр Екатеринбурга отреагировал на замечание Паслера про уборку улиц

Ситуация с уборкой улиц в Екатеринбурге улучшается, при этом совершенству нет предела. Таким мнением с URA.RU поделился мэр Алексей Орлов, реагируя на комментарий врио губернатора Дениса Паслера. На своей пресс-конференции за несколько часов до этого глава региона рассказал, что отправляет Орлову фотографии, если возникают вопросы по благоустройству.
«Я езжу по городу, у меня глаз цепляется. Могу остановиться, отправить главе города фото, спросить: „Это что?“. В этом смысле я надеюсь, что и с нашими требованиями администрация будет перестраиваться. Это общая задача не только одного города, а всех городов области. Чтобы изменилось что-то, нужно время, но я надеюсь, что этому уделят соответствующее внимание. Город красивый и вопрос благоустройства, чистоты — главнейший для администрации», — заявил Паслер.
Про уборку в городе он высказывался и ранее, причем в более жесткой форме. Так, 18 апреля после его критики был уволен ответственный за благоустройство вице-мэр Алексей Бубнов.
Алексей Орлов, оценивая по просьбе корреспондента ситуацию с уборкой, отметил, что она улучшается, но совершенству нет предела. «Понятно, что я далеко не всем еще доволен, но тем не менее принятые меры позволяют говорить о том, что улучшения есть. Будем и дальше улучшать работу, студентов привлекать. Сейчас как раз по Верх-Исетскому району будет пилотный такой проект. Надо количество людей [на уборке увеличивать]», — отметил Орлов.
Ранее мэр Алексей Орлов и сам обрушивался с критикой на глав районов и благоустроительный блок администрации. В частности, на недавнем совещании критиковал глав районов за некошеную траву. Из-за плохой работы он отправил в отставку главу Верх-Исетского района Андрея Морозова.
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