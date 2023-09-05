За самую востребованную профессию челябинцам готовы платить миллион рублей

Sales-менеджерам готовы платить миллион рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области менеджерам по продажам готовы платить более миллиона рублей в месяц. Граница средней зарплаты при этом составила 102 тысячи 299 рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса HH.ru.

«Диапазон средних предлагаемых зарплат в вакансиях менеджеров по продажам в Челябинской области сегодня составляет 45 977 — 102 299 рублей. При этом есть вакансии, обещающие соискателям заработную плату свыше миллиона рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

В сервисе рекрутинга отметили, что менеджер по продажам — одна из самых востребованных профессий в регионе. При этом на рынке существует кадровый дефицит — на одну вакансию приходится 2,4 резюме. Фактический доход соискателей зависит от процента по продажам и показателей эффективности. Эксперты отметили, что сильной разницы в границах зарплаты пугаться не стоит. Важно уточнить у работодателя, из чего будет складываться месячная выплата.

Основная доля вакансий представлена в финансовом секторе (17%), IT-отрасли (13%), розничной торговле (7%) и пищевых товарах (6%). Предложения из автомобильного бизнеса также составляют 6% от общей доли вакансий, чуть меньше в сфере услуг (5%), телекоммуникации и промышленности — по 4%.

«Наиболее высокие заработные платы предлагают узконаправленным sales-менеджерам, которые имеют глубокий опыт в определенной сфере. Они хорошо разбираются в самой продукции, будь то станки для металлургического производства, трубы, программное обеспечение или финансовые услуги», — уточнили в HH.ru.