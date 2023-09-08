Российские войска отбили три атаки ВСУ и стали ближе к полной защите Белгорода

09 сентября 2023 в 07:12 Размер текста - 17 +

Российские артиллеристы атакуют ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие отбили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Ковалевым и продолжают наступление на купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский. Продвижение в сторону Купянска имеет стратегическое значение и позволяет укрепить защиту Белгородской области. Последняя находится в 70 километрах от Купянска. Новость по теме Почему для ВС РФ важен Купянск «Подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады при поддержке бронетехники провели три контратаки на позиции наших войск в направлении Ковалевки. <…> На купянском направлении бойцы штурмовой группы 20-й общевойсковой армии овладели опорным украинским пунктом», — сказал Сергей Зыбинский в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что ВС РФ при помощи артиллерии отразили все вражеские атаки. Помимо войск личного состава также была поражена иностранная техника. Купянское направление является одним из ключевых для ВС РФ, так как позволяет укрепить защиту Белгородской области и продвинуться к северу ЛНР. В настоящий момент для ВСУ одно из слабых мест является купянское направление. Украина не может прорвать российскую оборону в районе Купянска, уточнил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в разговоре с корреспондентом URA.RU. Как отмечали американские аналитики, российская армия смогла спустя год с начала СВО организовать качественную оборону, которую украинские силы не могут прорвать в рамках своего контрнаступления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военнослужащие отбили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Ковалевым и продолжают наступление на купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский. Продвижение в сторону Купянска имеет стратегическое значение и позволяет укрепить защиту Белгородской области. Последняя находится в 70 километрах от Купянска. «Подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады при поддержке бронетехники провели три контратаки на позиции наших войск в направлении Ковалевки. <…> На купянском направлении бойцы штурмовой группы 20-й общевойсковой армии овладели опорным украинским пунктом», — сказал Сергей Зыбинский в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что ВС РФ при помощи артиллерии отразили все вражеские атаки. Помимо войск личного состава также была поражена иностранная техника. Купянское направление является одним из ключевых для ВС РФ, так как позволяет укрепить защиту Белгородской области и продвинуться к северу ЛНР. В настоящий момент для ВСУ одно из слабых мест является купянское направление. Украина не может прорвать российскую оборону в районе Купянска, уточнил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в разговоре с корреспондентом URA.RU. Как отмечали американские аналитики, российская армия смогла спустя год с начала СВО организовать качественную оборону, которую украинские силы не могут прорвать в рамках своего контрнаступления.