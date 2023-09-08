08 сентября 2023

В Челябинской области с начала года пропали 92 грибника

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Спасатели просят грибников брать в лес телефон и запас воды Фото:

В лесах Челябинской области с начала года пропали 92 грибника. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Только за последние дни поступило несколько сообщений о пропаже грибников в лесных массивах нашего региона. Всего же с начала года в Челябинской области зарегистрировано 92 инцидента с потерявшимися людьми», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС просят грибников при походе в лес брать с собой полностью заряженный сотовый телефон, который поможет уточнить геолокацию. Также при себе лучше иметь спички, воду и запас еды.

В конце августа в лесах под Усть-Катавом нашли тело 82-летнего мужчины, который пошел за грибами и заблудился. В нацпарке «Таганай» 4 сентября пропал 50-летний грибник, страдающий потерей памяти.

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В лесах Челябинской области с начала года пропали 92 грибника. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. «Только за последние дни поступило несколько сообщений о пропаже грибников в лесных массивах нашего региона. Всего же с начала года в Челябинской области зарегистрировано 92 инцидента с потерявшимися людьми», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС просят грибников при походе в лес брать с собой полностью заряженный сотовый телефон, который поможет уточнить геолокацию. Также при себе лучше иметь спички, воду и запас еды. В конце августа в лесах под Усть-Катавом нашли тело 82-летнего мужчины, который пошел за грибами и заблудился. В нацпарке «Таганай» 4 сентября пропал 50-летний грибник, страдающий потерей памяти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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