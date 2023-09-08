В Челябинской области с начала года пропали 92 грибника

В лесах Челябинской области с начала года пропали 92 грибника. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Только за последние дни поступило несколько сообщений о пропаже грибников в лесных массивах нашего региона. Всего же с начала года в Челябинской области зарегистрировано 92 инцидента с потерявшимися людьми», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС просят грибников при походе в лес брать с собой полностью заряженный сотовый телефон, который поможет уточнить геолокацию. Также при себе лучше иметь спички, воду и запас еды.
В конце августа в лесах под Усть-Катавом нашли тело 82-летнего мужчины, который пошел за грибами и заблудился. В нацпарке «Таганай» 4 сентября пропал 50-летний грибник, страдающий потерей памяти.
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