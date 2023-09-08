В Челябинской области с начала года пропали 92 грибника

09 сентября 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

Спасатели просят грибников брать в лес телефон и запас воды Фото: Сергей Русанов © URA.RU В лесах Челябинской области с начала года пропали 92 грибника. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. «Только за последние дни поступило несколько сообщений о пропаже грибников в лесных массивах нашего региона. Всего же с начала года в Челябинской области зарегистрировано 92 инцидента с потерявшимися людьми», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС просят грибников при походе в лес брать с собой полностью заряженный сотовый телефон, который поможет уточнить геолокацию. Также при себе лучше иметь спички, воду и запас еды. В конце августа в лесах под Усть-Катавом нашли тело 82-летнего мужчины, который пошел за грибами и заблудился. В нацпарке «Таганай» 4 сентября пропал 50-летний грибник, страдающий потерей памяти.

В лесах Челябинской области с начала года пропали 92 грибника. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. «Только за последние дни поступило несколько сообщений о пропаже грибников в лесных массивах нашего региона. Всего же с начала года в Челябинской области зарегистрировано 92 инцидента с потерявшимися людьми», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС просят грибников при походе в лес брать с собой полностью заряженный сотовый телефон, который поможет уточнить геолокацию. Также при себе лучше иметь спички, воду и запас еды. В конце августа в лесах под Усть-Катавом нашли тело 82-летнего мужчины, который пошел за грибами и заблудился. В нацпарке «Таганай» 4 сентября пропал 50-летний грибник, страдающий потерей памяти.