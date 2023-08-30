В челябинских лесах нашли тело пропавшего грибника-пенсионера. Фото

31 августа 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Тело пенсионера в лесу нашли охотники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пропавший в лесах под Усть-Катавом Челябинской области пенсионер, уехавший в лес за грибами, найден мертвым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «82-летний житель Усть-Катава на личном автомобиле выехал за грибами 28 августа, не предупредив близких о своих планах. Вечером семья забила тревогу, так как мужчина перестал выходить на связь. 30 августа местные охотники нашли автомобиль, в котором обнаружено тело пенсионера», — заявили в пресс-центре. Машину с телом пенсионера нашли в районе села Минка, примерно в 50 километрах от Усть-Катава. Причина смерти устанавливается. Пенсионер скончался в своем автомобиле Фото: пресс-центр поисково-спасательной службы Челябинской области

Пропавший в лесах под Усть-Катавом Челябинской области пенсионер, уехавший в лес за грибами, найден мертвым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «82-летний житель Усть-Катава на личном автомобиле выехал за грибами 28 августа, не предупредив близких о своих планах. Вечером семья забила тревогу, так как мужчина перестал выходить на связь. 30 августа местные охотники нашли автомобиль, в котором обнаружено тело пенсионера», — заявили в пресс-центре. Машину с телом пенсионера нашли в районе села Минка, примерно в 50 километрах от Усть-Катава. Причина смерти устанавливается.