Тело пенсионера в лесу нашли охотники
Пропавший в лесах под Усть-Катавом Челябинской области пенсионер, уехавший в лес за грибами, найден мертвым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.
«82-летний житель Усть-Катава на личном автомобиле выехал за грибами 28 августа, не предупредив близких о своих планах. Вечером семья забила тревогу, так как мужчина перестал выходить на связь. 30 августа местные охотники нашли автомобиль, в котором обнаружено тело пенсионера», — заявили в пресс-центре.
Машину с телом пенсионера нашли в районе села Минка, примерно в 50 километрах от Усть-Катава. Причина смерти устанавливается.
Пенсионер скончался в своем автомобиле
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