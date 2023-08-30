30 августа 2023

В челябинских лесах нашли тело пропавшего грибника-пенсионера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, заповедник, колея, природа
Тело пенсионера в лесу нашли охотники Фото:

Пропавший в лесах под Усть-Катавом Челябинской области пенсионер, уехавший в лес за грибами, найден мертвым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«82-летний житель Усть-Катава на личном автомобиле выехал за грибами 28 августа, не предупредив близких о своих планах. Вечером семья забила тревогу, так как мужчина перестал выходить на связь. 30 августа местные охотники нашли автомобиль, в котором обнаружено тело пенсионера», — заявили в пресс-центре.

Машину с телом пенсионера нашли в районе села Минка, примерно в 50 километрах от Усть-Катава. Причина смерти устанавливается.

Пенсионер скончался в своем автомобиле
Пенсионер скончался в своем автомобиле
Фото:

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Пропавший в лесах под Усть-Катавом Челябинской области пенсионер, уехавший в лес за грибами, найден мертвым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «82-летний житель Усть-Катава на личном автомобиле выехал за грибами 28 августа, не предупредив близких о своих планах. Вечером семья забила тревогу, так как мужчина перестал выходить на связь. 30 августа местные охотники нашли автомобиль, в котором обнаружено тело пенсионера», — заявили в пресс-центре. Машину с телом пенсионера нашли в районе села Минка, примерно в 50 километрах от Усть-Катава. Причина смерти устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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