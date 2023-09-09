В Пермском крае явка на выборы превысила 16%

В Пермском крае на 18:00 проголосовали на выборах 16,85% жителей. Информация об этом опубликована в telegram-канале региональной избирательной комиссии.
«Явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 16,85%. Проголосовали 42 тысячи 240 человек», — сообщил избирком.
По данным избиркома, активнее всего жители голосовали на выборах думы Оханского городского округа — 26,55%. В Чайковском проголосовали 21,68%, в Кизеле — 20,22%. На выборах в Горнозаводском округе свои голоса отдали 17,98% избирателей, в Краснокамске — 14,04%.
На довыборах депутата заксобрания Пермского края по округу №17 явка составила 14,32%. На довыборах депутата Пермской гордумы по округу №5 — 10,05%.
Ранее член Общественной палаты Пермского края Михаил Майоров заметил серьезное нарушение на выборах в Чайковском. Речь шла о незаконной агитации.
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