Бастрыкин заинтересовался делом мигранта, избившего сверловчан

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе дела уроженца Азербайджана, избившего жителей Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«В Нижнем Тагиле выходец из Азербайджана в ответ на замечания местных жителей и видеофиксацию нарушения им правил дорожного движения применил в отношении них физическую силу. Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России».
Нападавший семь лет назад уже был задержан по подозрению в преступлении, организованного ОПГ. По факту нападения выходца Азербайджана на свердловчан следователи возбудили уголовное дело.
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