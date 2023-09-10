10 сентября 2023

Бастрыкин заинтересовался делом мигранта, избившего сверловчан

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу мигранта, избившего свердловчан Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе дела уроженца Азербайджана, избившего жителей Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«В Нижнем Тагиле выходец из Азербайджана в ответ на замечания местных жителей и видеофиксацию нарушения им правил дорожного движения применил в отношении них физическую силу. Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Нападавший семь лет назад уже был задержан по подозрению в преступлении, организованного ОПГ. По факту нападения выходца Азербайджана на свердловчан следователи возбудили уголовное дело.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе дела уроженца Азербайджана, избившего жителей Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В Нижнем Тагиле выходец из Азербайджана в ответ на замечания местных жителей и видеофиксацию нарушения им правил дорожного движения применил в отношении них физическую силу. Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». Нападавший семь лет назад уже был задержан по подозрению в преступлении, организованного ОПГ. По факту нападения выходца Азербайджана на свердловчан следователи возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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