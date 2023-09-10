Бастрыкин заинтересовался делом мигранта, избившего сверловчан

11 сентября 2023 в 02:55 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу мигранта, избившего свердловчан Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе дела уроженца Азербайджана, избившего жителей Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В Нижнем Тагиле выходец из Азербайджана в ответ на замечания местных жителей и видеофиксацию нарушения им правил дорожного движения применил в отношении них физическую силу. Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». Нападавший семь лет назад уже был задержан по подозрению в преступлении, организованного ОПГ. По факту нападения выходца Азербайджана на свердловчан следователи возбудили уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе дела уроженца Азербайджана, избившего жителей Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В Нижнем Тагиле выходец из Азербайджана в ответ на замечания местных жителей и видеофиксацию нарушения им правил дорожного движения применил в отношении них физическую силу. Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале «Информационный центр СК России». Нападавший семь лет назад уже был задержан по подозрению в преступлении, организованного ОПГ. По факту нападения выходца Азербайджана на свердловчан следователи возбудили уголовное дело.