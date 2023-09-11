Власти Пермского края уточнили, какие полномочия хотят оставить мэру

Власти Пермского края оставят мэру полномочия в сфере похоронного дела

12 сентября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Депутаты рассмотрели и приняли ряд поправок к законопроекту о перераспределении полномочий между городом краем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ряд полномочий останутся у мэрии Перми в полном объеме после принятия законопроекта о перераспределении полномочий между городом и краем. Об этом заявил исполняющий обязанности замруководителя администрации губернатора Пермского края Константин Лызов. Чиновник выступил на заседании комитета по развитию инфрраструктуры краевого парламента, где присутствовал корреспондент URA.RU. Лызов, в частности, пояснил, что у города останутся полномочия, касающиеся сферы земельных отношений, торговли и рекламы, а также похоронного бизнеса. «Ко второму чтению законопроект подошел с большим количеством поправок. Поправками предлагается из 16 полномочий оставить [администрации Перми] семь. В частности, предлагается исключить из законопроекта в полном объеме полномочия в сфере земельных отношений. В сфере торговой деятельности и рекламы, полномочия по контролю за теплоснабжающей организацией, полномочия в сфере похоронного дела и погребения», — сказал Лызов. Также депутатам предложено рассмотреть корректировки, касающиеся передачи на краевой уровень полномочий в сфере образования. Лызов пояснил, что у краевых властей появятся полномочия, «связанные с назначением, либо переназначением и увольнением директоров школ», а также аттестации кандидатов на указанную должность. Именно вопрос, касающийся сферы образования вызвал у депутатов «наибольшее количество дискуссий» при обсуждении, как было озвучено на заседании комитета. Вопрос о передаче полномочий с городского уровня на уровень края губернатор Дмитрий Махонин впервые поднял весной, подготовив в краевой парламент соответствующий законопроект. Он объяснил свое решение тем, что это позволит ему решить множество проблем, связанных в том числе, с реализацией нацпроектов. Законопроект уже прошел первое чтение в законодательном собрании с учетом замечаний прокуратуры и юристов краевого парламента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ряд полномочий останутся у мэрии Перми в полном объеме после принятия законопроекта о перераспределении полномочий между городом и краем. Об этом заявил исполняющий обязанности замруководителя администрации губернатора Пермского края Константин Лызов. Чиновник выступил на заседании комитета по развитию инфрраструктуры краевого парламента, где присутствовал корреспондент URA.RU. Лызов, в частности, пояснил, что у города останутся полномочия, касающиеся сферы земельных отношений, торговли и рекламы, а также похоронного бизнеса. «Ко второму чтению законопроект подошел с большим количеством поправок. Поправками предлагается из 16 полномочий оставить [администрации Перми] семь. В частности, предлагается исключить из законопроекта в полном объеме полномочия в сфере земельных отношений. В сфере торговой деятельности и рекламы, полномочия по контролю за теплоснабжающей организацией, полномочия в сфере похоронного дела и погребения», — сказал Лызов. Также депутатам предложено рассмотреть корректировки, касающиеся передачи на краевой уровень полномочий в сфере образования. Лызов пояснил, что у краевых властей появятся полномочия, «связанные с назначением, либо переназначением и увольнением директоров школ», а также аттестации кандидатов на указанную должность. Именно вопрос, касающийся сферы образования вызвал у депутатов «наибольшее количество дискуссий» при обсуждении, как было озвучено на заседании комитета. Вопрос о передаче полномочий с городского уровня на уровень края губернатор Дмитрий Махонин впервые поднял весной, подготовив в краевой парламент соответствующий законопроект. Он объяснил свое решение тем, что это позволит ему решить множество проблем, связанных в том числе, с реализацией нацпроектов. Законопроект уже прошел первое чтение в законодательном собрании с учетом замечаний прокуратуры и юристов краевого парламента.