Росгвардейцы задержали молодых пермячек, находившихся во всероссийском розыске

13 сентября 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Силовики задержали женщин, которые разыскивались за совершение краж Фото: Георгий Бергал © URA.RU В городе Перми сотрудники Росгвардии задержали двух местных горожанок. 25-ти и 26-летняя женщины находились в федеральном розыске за совершение краж. Информация приводится на сайте Управления федеральной службы войск нацгвардии по Пермскому краю. «В ходе патрулирования Свердловского района Перми, бойцами вневедомственной охраны возле дома №13 на улице Маршрутная задержана 25-летняя местная жительница. Женщина находилась в федеральном розыске за совершение преступление предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ („Кража“)», — поясняет пресс-служба ведомства. В этот же день росгвардейцы задержали возле дома № 53 на улице Петропаловской 26-летнюю горожанку. Пермяка разыскивалась за совершение аналогичного преступления. Всего за минувшую неделю силовики задержали шесть человек, находившихся в розыске по подозрению в совершении различных преступлений. Один из них, житель города Чусового, скрывался от суда.

В городе Перми сотрудники Росгвардии задержали двух местных горожанок. 25-ти и 26-летняя женщины находились в федеральном розыске за совершение краж. Информация приводится на сайте Управления федеральной службы войск нацгвардии по Пермскому краю. «В ходе патрулирования Свердловского района Перми, бойцами вневедомственной охраны возле дома №13 на улице Маршрутная задержана 25-летняя местная жительница. Женщина находилась в федеральном розыске за совершение преступление предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ („Кража“)», — поясняет пресс-служба ведомства. В этот же день росгвардейцы задержали возле дома № 53 на улице Петропаловской 26-летнюю горожанку. Пермяка разыскивалась за совершение аналогичного преступления. Всего за минувшую неделю силовики задержали шесть человек, находившихся в розыске по подозрению в совершении различных преступлений. Один из них, житель города Чусового, скрывался от суда.