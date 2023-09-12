Росгвардейцы задержали молодых пермячек, находившихся во всероссийском розыске

В городе Перми сотрудники Росгвардии задержали двух местных горожанок. 25-ти и 26-летняя женщины находились в федеральном розыске за совершение краж. Информация приводится на сайте Управления федеральной службы войск нацгвардии по Пермскому краю.
«В ходе патрулирования Свердловского района Перми, бойцами вневедомственной охраны возле дома №13 на улице Маршрутная задержана 25-летняя местная жительница. Женщина находилась в федеральном розыске за совершение преступление предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ („Кража“)», — поясняет пресс-служба ведомства.
В этот же день росгвардейцы задержали возле дома № 53 на улице Петропаловской 26-летнюю горожанку. Пермяка разыскивалась за совершение аналогичного преступления. Всего за минувшую неделю силовики задержали шесть человек, находившихся в розыске по подозрению в совершении различных преступлений. Один из них, житель города Чусового, скрывался от суда.
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