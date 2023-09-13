В Миассе иномарка сбила девочку, переходящую дорогу на зеленый свет. Фото

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Виды города. Нижневартовск, светофор, пешеходный переход, зеленый свет
Сигнал светофора в момент ДТП запрещал движение автомобилей Фото:

В Миассе Челябинской области Hyundai Solaris, проезжающий на красный сигнал светофора, сбил десятилетнюю девочку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

«На улице Романенко, 11 водитель 1981 года рождения на Hyundai Solaris сбил пешехода 2013 года рождения. Машина проезжала на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ГИБДД.

Девочке оказали медицинскую помощь. Обстоятельства устанавливаются.

Ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу
Ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу

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В Миассе Челябинской области Hyundai Solaris, проезжающий на красный сигнал светофора, сбил десятилетнюю девочку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу. «На улице Романенко, 11 водитель 1981 года рождения на Hyundai Solaris сбил пешехода 2013 года рождения. Машина проезжала на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ГИБДД. Девочке оказали медицинскую помощь. Обстоятельства устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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