Сигнал светофора в момент ДТП запрещал движение автомобилей
В Миассе Челябинской области Hyundai Solaris, проезжающий на красный сигнал светофора, сбил десятилетнюю девочку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.
«На улице Романенко, 11 водитель 1981 года рождения на Hyundai Solaris сбил пешехода 2013 года рождения. Машина проезжала на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ГИБДД.
Девочке оказали медицинскую помощь. Обстоятельства устанавливаются.
Ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу
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