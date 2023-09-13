Сигнал светофора в момент ДТП запрещал движение автомобилей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Миассе Челябинской области Hyundai Solaris, проезжающий на красный сигнал светофора, сбил десятилетнюю девочку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

«На улице Романенко, 11 водитель 1981 года рождения на Hyundai Solaris сбил пешехода 2013 года рождения. Машина проезжала на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ГИБДД.

Девочке оказали медицинскую помощь. Обстоятельства устанавливаются.