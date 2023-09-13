Мэрия Челябинска предупредила о пробках в центре города. Карта

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Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, пробка, затор, ремонт дороги, свердловский проспект
Затор образовался на участке Свердловского проспекта из-за ремонта трамвайных путей Фото:

В центре Челябинска 13 сентября образовалась большая пробка из-за капремонта трамвайных путей. О сложной ситуации на участке по Свердловскому проспекту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В настоящий момент 13 сентября затруднено движение транспорта по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до улицы Труда в направлении к „Торговому центру“. Причиной стали капремонт трамвайных путей и аварийные работы на коммунальных сетях», — пояснили в пресс-службе.

Ремонтные работы трамвайных путей на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда продлятся до 19 сентября. Участок можно объехать по улицам Красная или Каслинская.

Согласно одному из картографических сервисов, на участке образовались восьмибалльные пробки
Согласно одному из картографических сервисов, на участке образовались восьмибалльные пробки

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В центре Челябинска 13 сентября образовалась большая пробка из-за капремонта трамвайных путей. О сложной ситуации на участке по Свердловскому проспекту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В настоящий момент 13 сентября затруднено движение транспорта по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до улицы Труда в направлении к „Торговому центру“. Причиной стали капремонт трамвайных путей и аварийные работы на коммунальных сетях», — пояснили в пресс-службе. Ремонтные работы трамвайных путей на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда продлятся до 19 сентября. Участок можно объехать по улицам Красная или Каслинская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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