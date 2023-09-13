В центре Челябинска 13 сентября образовалась большая пробка из-за капремонта трамвайных путей. О сложной ситуации на участке по Свердловскому проспекту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«В настоящий момент 13 сентября затруднено движение транспорта по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до улицы Труда в направлении к „Торговому центру“. Причиной стали капремонт трамвайных путей и аварийные работы на коммунальных сетях», — пояснили в пресс-службе.
Ремонтные работы трамвайных путей на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда продлятся до 19 сентября. Участок можно объехать по улицам Красная или Каслинская.
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