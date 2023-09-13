Затор образовался на участке Свердловского проспекта из-за ремонта трамвайных путей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска 13 сентября образовалась большая пробка из-за капремонта трамвайных путей. О сложной ситуации на участке по Свердловскому проспекту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В настоящий момент 13 сентября затруднено движение транспорта по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до улицы Труда в направлении к „Торговому центру“. Причиной стали капремонт трамвайных путей и аварийные работы на коммунальных сетях», — пояснили в пресс-службе.

Ремонтные работы трамвайных путей на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда продлятся до 19 сентября. Участок можно объехать по улицам Красная или Каслинская.