Движение будет ограничено в связи с капремонтом трамвайных путей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда с 11 по 19 сентября будет перекрыто движение транспорта из-за капремонта трамвайных путей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С 22:00 11 сентября до 23:00 19 сентября закроется движение транспорта на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда. Будут перекрыты полосы в направлении к „Торговому центру“. Ограничения вводятся из-за проведения работ по капремонту трамвайных путей», — уточнили в пресс-службе.

Как пояснили в администрации, объехать участок можно будет по улицам Труда, Красная или Каслинская. Водителям необходимо заранее продумывать свой маршрут с учетом ограничений. Об изменениях движения общественного транспорта станет известно позже.