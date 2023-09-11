В центре Челябинска перекроют движение из-за ремонта трамвайных путей. Карта

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Замена рельсового полотна на Свердловском проспекте. Челябинск, мигранты, рельсы, шпалы, ремонт дороги, свердловский проспект, гастарбайтеры, рабочие
Движение будет ограничено в связи с капремонтом трамвайных путей Фото:

В Челябинске на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда с 11 по 19 сентября будет перекрыто движение транспорта из-за капремонта трамвайных путей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С 22:00 11 сентября до 23:00 19 сентября закроется движение транспорта на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда. Будут перекрыты полосы в направлении к „Торговому центру“. Ограничения вводятся из-за проведения работ по капремонту трамвайных путей», — уточнили в пресс-службе.

Как пояснили в администрации, объехать участок можно будет по улицам Труда, Красная или Каслинская. Водителям необходимо заранее продумывать свой маршрут с учетом ограничений. Об изменениях движения общественного транспорта станет известно позже.

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В Челябинске на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда с 11 по 19 сентября будет перекрыто движение транспорта из-за капремонта трамвайных путей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «С 22:00 11 сентября до 23:00 19 сентября закроется движение транспорта на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда. Будут перекрыты полосы в направлении к „Торговому центру“. Ограничения вводятся из-за проведения работ по капремонту трамвайных путей», — уточнили в пресс-службе. Как пояснили в администрации, объехать участок можно будет по улицам Труда, Красная или Каслинская. Водителям необходимо заранее продумывать свой маршрут с учетом ограничений. Об изменениях движения общественного транспорта станет известно позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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