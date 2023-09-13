В Челябинске с утра 14 сентября скопились многокилометровые пробки. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс Пробки».
Больше всего водителям придется простоять на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда, на улице Цвиллинга в районе пересечения с проспектом Ленина. Также заторы образовались перед перекрестками проспекта Победы с улицами Российской и Горького.
«На проспекте Ленина из-за поломки троллейбуса образовалась пробка от пересечения с улицей Энгельса до Свердловского проспекта. Водителям приходилось перестраиваться, чтобы объехать сломанную технику», — сообщает URA.RU читатель.
Как ранее сообщала пресс-служба мэрии, затруднения движения по Свердловскому проспекту связаны с ремонтом трамвайных путей. Ремонт продлится до 19 сентября, автомобилистам предлагается искать пути объезда.
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