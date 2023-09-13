13 сентября 2023

Челябинск с утра встал в многокилометровых пробках. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка из-за ремонта дороги на проспекте Ленина. Челябинск, пробка, ремонт дороги, проспект ленина, затрудненное движение
На проспекте Ленина в часы пик трафик традиционно плотный Фото:

В Челябинске с утра 14 сентября скопились многокилометровые пробки. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс Пробки».

Больше всего водителям придется простоять на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда, на улице Цвиллинга в районе пересечения с проспектом Ленина. Также заторы образовались перед перекрестками проспекта Победы с улицами Российской и Горького.

«На проспекте Ленина из-за поломки троллейбуса образовалась пробка от пересечения с улицей Энгельса до Свердловского проспекта. Водителям приходилось перестраиваться, чтобы объехать сломанную технику», — сообщает URA.RU читатель.

Как ранее сообщала пресс-служба мэрии, затруднения движения по Свердловскому проспекту связаны с ремонтом трамвайных путей. Ремонт продлится до 19 сентября, автомобилистам предлагается искать пути объезда.

На Свердловском проспекте движение значительно затруднено
На Свердловском проспекте движение значительно затруднено
Фото:

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В Челябинске с утра 14 сентября скопились многокилометровые пробки. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс Пробки». Больше всего водителям придется простоять на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда, на улице Цвиллинга в районе пересечения с проспектом Ленина. Также заторы образовались перед перекрестками проспекта Победы с улицами Российской и Горького. «На проспекте Ленина из-за поломки троллейбуса образовалась пробка от пересечения с улицей Энгельса до Свердловского проспекта. Водителям приходилось перестраиваться, чтобы объехать сломанную технику», — сообщает URA.RU читатель. Как ранее сообщала пресс-служба мэрии, затруднения движения по Свердловскому проспекту связаны с ремонтом трамвайных путей. Ремонт продлится до 19 сентября, автомобилистам предлагается искать пути объезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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