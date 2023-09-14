Экс-замглавы Росприроднадзора посадили за воровство при строительстве метро

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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Олега Митволя приговорили к четырем годам лишения свободы Фото:

Экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима. Его признали виновным в хищении почти одного миллиарда рублей. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Экс-замглавы Росприроднадзора и бывшего префекта САО Москвы Олега Митволя приговорили к 4 с половиной годам колонии общего режима», — пишет Baza. Там добавили, что он также должен вернуть 771 млн рублей.

Ранее Митволь признался в хищении 900 миллионов рублей в ходе строительства метро в Красноярске. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

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Экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима. Его признали виновным в хищении почти одного миллиарда рублей. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Экс-замглавы Росприроднадзора и бывшего префекта САО Москвы Олега Митволя приговорили к 4 с половиной годам колонии общего режима», — пишет Baza. Там добавили, что он также должен вернуть 771 млн рублей. Ранее Митволь признался в хищении 900 миллионов рублей в ходе строительства метро в Красноярске. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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