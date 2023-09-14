Экс-замглавы Росприроднадзора посадили за воровство при строительстве метро

Олега Митволя приговорили к четырем годам лишения свободы
Экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима. Его признали виновным в хищении почти одного миллиарда рублей. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Экс-замглавы Росприроднадзора и бывшего префекта САО Москвы Олега Митволя приговорили к 4 с половиной годам колонии общего режима», — пишет Baza. Там добавили, что он также должен вернуть 771 млн рублей.
Ранее Митволь признался в хищении 900 миллионов рублей в ходе строительства метро в Красноярске. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.
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