15 сентября 2023

В Челябинской области назвали 10 территорий-лидеров по отравлению алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, первая помощь, пульс, отравление, спасатели мчс, пострадавший, кислородная маска, пожарные
В список попал Магнитогорск и Миасс Фото:

В Челябинской области определили десять территорий, где в 2022 году произошло больше всего отравлений алкоголем. Среди них — Магнитогорск и Миасс. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт в своих социальных сетях.

«В десятку территорий, где в 2022 году показатель отравлений спиртосодержащей продукцией превысил среднеобластные значения, вошли Брединский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Октябрьский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский, Чесменский муниципальный округа, а также Магнитогорск и Миасс», — сообщила Гехт со ссылкой на данные Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области.

В статистику бытовых отравлений также вошли отравления лекарствами, алкоголем, курительными смесями, пищей и так далее. При этом женщины традиционно чаще мужчин получают отравления от лекарственных веществ, по остальным категориям мужчины сохраняют неизменное лидерство.

Ранее URA.RU сообщало, что семья пенсионеров из Златоуста, которая с начала новогодних праздников не выходила на связь, могла погибнуть от отравления суррогатным алкоголем. У умерших супругов в крови обнаружили большой уровень этилового спирта.

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В Челябинской области определили десять территорий, где в 2022 году произошло больше всего отравлений алкоголем. Среди них — Магнитогорск и Миасс. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт в своих социальных сетях. «В десятку территорий, где в 2022 году показатель отравлений спиртосодержащей продукцией превысил среднеобластные значения, вошли Брединский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Октябрьский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский, Чесменский муниципальный округа, а также Магнитогорск и Миасс», — сообщила Гехт со ссылкой на данные Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области. В статистику бытовых отравлений также вошли отравления лекарствами, алкоголем, курительными смесями, пищей и так далее. При этом женщины традиционно чаще мужчин получают отравления от лекарственных веществ, по остальным категориям мужчины сохраняют неизменное лидерство. Ранее URA.RU сообщало, что семья пенсионеров из Златоуста, которая с начала новогодних праздников не выходила на связь, могла погибнуть от отравления суррогатным алкоголем. У умерших супругов в крови обнаружили большой уровень этилового спирта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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