В Челябинской области назвали 10 территорий-лидеров по отравлению алкоголем

В список попал Магнитогорск и Миасс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области определили десять территорий, где в 2022 году произошло больше всего отравлений алкоголем. Среди них — Магнитогорск и Миасс. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт в своих социальных сетях.

«В десятку территорий, где в 2022 году показатель отравлений спиртосодержащей продукцией превысил среднеобластные значения, вошли Брединский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Октябрьский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский, Чесменский муниципальный округа, а также Магнитогорск и Миасс», — сообщила Гехт со ссылкой на данные Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области.

В статистику бытовых отравлений также вошли отравления лекарствами, алкоголем, курительными смесями, пищей и так далее. При этом женщины традиционно чаще мужчин получают отравления от лекарственных веществ, по остальным категориям мужчины сохраняют неизменное лидерство.

Ранее URA.RU сообщало, что семья пенсионеров из Златоуста, которая с начала новогодних праздников не выходила на связь, могла погибнуть от отравления суррогатным алкоголем. У умерших супругов в крови обнаружили большой уровень этилового спирта.