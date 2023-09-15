В Екатеринбурге пройдет юбилейная «Майская прогулка»

Юбилейная 40-я «Майская прогулка» состоится в Екатеринбурге 17 сентября. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
«Старт будет располагаться на площадке в сквере имени Александра Канделя, между метро „Динамо“ и ККТ „Космос“, финиш — на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета (улица Мира, 19)», — сообщили URA.RU в ДИП.
Участники смогут выбрать пять маршрутов:
- 07:00 до 08:00 — старт самого длинного маршрута «Классика» (50 км);
- 07:00 до 09:00 — старт маршрута «Юбилейный» (40 км);
- 08:00 до 11:00 — старт маршрутов «Именинник» (30 км) и «Солнечный» (20 км);
- 10:00 до 12:00 — старт самого короткого маршрута «Исетский променад» (10 км).
Ранее URA.RU сообщало о переносе ежегодной акции «Майская прогулка» на июнь из-за сильного смога, который был вызван пожарами в лесах Свердловской области. Позже власти области рекомендовали провести мероприятие в сентябре.
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