15 сентября 2023

В Екатеринбурге пройдет юбилейная «Майская прогулка»

© Служба новостей «URA.RU»
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Майская прогулка 2018. Екатеринбург, фото на память, майская прогулка, фотобудка
Будет доступно пять маршрутов для прогулки (фото из архива) Фото:

Юбилейная 40-я «Майская прогулка» состоится в Екатеринбурге 17 сентября. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

«Старт будет располагаться на площадке в сквере имени Александра Канделя, между метро „Динамо“ и ККТ „Космос“, финиш — на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета (улица Мира, 19)», — сообщили URA.RU в ДИП.

Участники смогут выбрать пять маршрутов:

  • 07:00 до 08:00 — старт самого длинного маршрута «Классика» (50 км);
  • 07:00 до 09:00 — старт маршрута «Юбилейный» (40 км);
  • 08:00 до 11:00 — старт маршрутов «Именинник» (30 км) и «Солнечный» (20 км);
  • 10:00 до 12:00 — старт самого короткого маршрута «Исетский променад» (10 км).

Ранее URA.RU сообщало о переносе ежегодной акции «Майская прогулка» на июнь из-за сильного смога, который был вызван пожарами в лесах Свердловской области. Позже власти области рекомендовали провести мероприятие в сентябре.

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Юбилейная 40-я «Майская прогулка» состоится в Екатеринбурге 17 сентября. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области. «Старт будет располагаться на площадке в сквере имени Александра Канделя, между метро „Динамо“ и ККТ „Космос“, финиш — на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета (улица Мира, 19)», — сообщили URA.RU в ДИП. Участники смогут выбрать пять маршрутов: Ранее URA.RU сообщало о переносе ежегодной акции «Майская прогулка» на июнь из-за сильного смога, который был вызван пожарами в лесах Свердловской области. Позже власти области рекомендовали провести мероприятие в сентябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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