В Екатеринбурге пройдет юбилейная «Майская прогулка» 16 сентября 2023 в 14:11 Размер текста - 17 + Будет доступно пять маршрутов для прогулки (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Юбилейная 40-я «Майская прогулка» состоится в Екатеринбурге 17 сентября. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области. «Старт будет располагаться на площадке в сквере имени Александра Канделя, между метро „Динамо“ и ККТ „Космос“, финиш — на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета (улица Мира, 19)», — сообщили URA.RU в ДИП. Участники смогут выбрать пять маршрутов: 07:00 до 08:00 — старт самого длинного маршрута «Классика» (50 км);

07:00 до 09:00 — старт маршрута «Юбилейный» (40 км);

08:00 до 11:00 — старт маршрутов «Именинник» (30 км) и «Солнечный» (20 км);

10:00 до 12:00 — старт самого короткого маршрута «Исетский променад» (10 км). Ранее URA.RU сообщало о переносе ежегодной акции «Майская прогулка» на июнь из-за сильного смога, который был вызван пожарами в лесах Свердловской области. Позже власти области рекомендовали провести мероприятие в сентябре. Юбилейная 40-я «Майская прогулка» состоится в Екатеринбурге 17 сентября. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области. «Старт будет располагаться на площадке в сквере имени Александра Канделя, между метро „Динамо“ и ККТ „Космос“, финиш — на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета (улица Мира, 19)», — сообщили URA.RU в ДИП. Участники смогут выбрать пять маршрутов: Ранее URA.RU сообщало о переносе ежегодной акции «Майская прогулка» на июнь из-за сильного смога, который был вызван пожарами в лесах Свердловской области. Позже власти области рекомендовали провести мероприятие в сентябре. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям