Юную пермячку ищут семья, знакомые и волонтеры Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми разыскивают пропавшего девятилетнего ребенка. Девочка утром 16 сентября села в трамвай и пропала, сообщили в прикамском волонтерском сообществе.

«Пропала Виктория Волкова, девять лет. 16 сентября 2023 года села на трамвай №5 или №7 на остановке Плеханова. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — передает поисковой отряд им. Ирины Бухановой на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Приметы девочки: рост 145-150 см, худощавое телосложение, темные кудрявые волосы, карие глаза, смуглая кожа. Ребенок был одет в голубую куртку, синие джинсы, розовую кофту и белые кроссовки.