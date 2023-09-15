15 сентября 2023

В Перми волонтеры ищут девятилетнюю девочку, которая села в трамвай и пропала. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливый клипарт. Екатеринбург, непогода, осень, дождь в городе, девочка с зонтиком
Юную пермячку ищут семья, знакомые и волонтеры Фото:

В Перми разыскивают пропавшего девятилетнего ребенка. Девочка утром 16 сентября села в трамвай и пропала, сообщили в прикамском волонтерском сообществе.

«Пропала Виктория Волкова, девять лет. 16 сентября 2023 года села на трамвай №5 или №7 на остановке Плеханова. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — передает поисковой отряд им. Ирины Бухановой на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Приметы девочки: рост 145-150 см, худощавое телосложение, темные кудрявые волосы, карие глаза, смуглая кожа. Ребенок был одет в голубую куртку, синие джинсы, розовую кофту и белые кроссовки.

Девочка села в трамвай, и с тех пор никто не знает, где она
Девочка села в трамвай, и с тех пор никто не знает, где она
Фото:

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В Перми разыскивают пропавшего девятилетнего ребенка. Девочка утром 16 сентября села в трамвай и пропала, сообщили в прикамском волонтерском сообществе. «Пропала Виктория Волкова, девять лет. 16 сентября 2023 года села на трамвай №5 или №7 на остановке Плеханова. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — передает поисковой отряд им. Ирины Бухановой на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Приметы девочки: рост 145-150 см, худощавое телосложение, темные кудрявые волосы, карие глаза, смуглая кожа. Ребенок был одет в голубую куртку, синие джинсы, розовую кофту и белые кроссовки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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