16 сентября 2023

Свердловский СК взялся за дело о нападении на мальчика в Каменске-Уральском

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Санкт-Петербург, следственный комитет, автомобиль скр, место преступления, скр
Следователи выясняют причины нападения Фото:

Следователи Каменск-Уральского управления СУ СК России по Свердловской области начали проверку по факту нападения и причинения телесных повреждений подростку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, инцидент произошел вечером 15 сентября года во дворе дома по улице Парковой в городе Каменске-Уральском. Следствием СКР принимаются меры к установлению и опросу очевидцев, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего ребенка. В ходе проверки также устанавливаются причины и условия, которые способствовали инциденту», — сообщили в telegram-канале пресс-службы СУ СК России по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало о нападении двух десятилетних мальчиков на своего сверстника в Каменске-Уральском. Они разбили голову бутылкой сверстнику, когда тот выходил из двора.

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Следователи Каменск-Уральского управления СУ СК России по Свердловской области начали проверку по факту нападения и причинения телесных повреждений подростку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «По предварительным данным, инцидент произошел вечером 15 сентября года во дворе дома по улице Парковой в городе Каменске-Уральском. Следствием СКР принимаются меры к установлению и опросу очевидцев, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего ребенка. В ходе проверки также устанавливаются причины и условия, которые способствовали инциденту», — сообщили в telegram-канале пресс-службы СУ СК России по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о нападении двух десятилетних мальчиков на своего сверстника в Каменске-Уральском. Они разбили голову бутылкой сверстнику, когда тот выходил из двора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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