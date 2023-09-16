Свердловский СК взялся за дело о нападении на мальчика в Каменске-Уральском

17 сентября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Следователи выясняют причины нападения Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следователи Каменск-Уральского управления СУ СК России по Свердловской области начали проверку по факту нападения и причинения телесных повреждений подростку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «По предварительным данным, инцидент произошел вечером 15 сентября года во дворе дома по улице Парковой в городе Каменске-Уральском. Следствием СКР принимаются меры к установлению и опросу очевидцев, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего ребенка. В ходе проверки также устанавливаются причины и условия, которые способствовали инциденту», — сообщили в telegram-канале пресс-службы СУ СК России по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о нападении двух десятилетних мальчиков на своего сверстника в Каменске-Уральском. Они разбили голову бутылкой сверстнику, когда тот выходил из двора.

Следователи Каменск-Уральского управления СУ СК России по Свердловской области начали проверку по факту нападения и причинения телесных повреждений подростку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «По предварительным данным, инцидент произошел вечером 15 сентября года во дворе дома по улице Парковой в городе Каменске-Уральском. Следствием СКР принимаются меры к установлению и опросу очевидцев, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего ребенка. В ходе проверки также устанавливаются причины и условия, которые способствовали инциденту», — сообщили в telegram-канале пресс-службы СУ СК России по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о нападении двух десятилетних мальчиков на своего сверстника в Каменске-Уральском. Они разбили голову бутылкой сверстнику, когда тот выходил из двора.