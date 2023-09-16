16 сентября 2023
15 сентября 2023

В Каменске-Уральском дети с бутылкой напали на мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, мальчик, мальчик с рюкзаком
На ребенка напали, когда он выходил из двора (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском Свердловской области два десятилетних мальчика разбили бутылкой голову сверстнику. Это произошло вечером 15 сентября во дворе дома на Парковой, сообщил очевидец происшествия.

«Вчера вечером во дворе дома на Парковой два мальчика бутылкой разбили голову сверстнику, когда он выходил из двора. Сначала один из детей напал на мальчика со спины, стал его валить на землю, а потом подбежал другой и ударил его бутылкой по голове», — пишет telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский», ссылаясь на очевидца.

С нападавшими были еще ребята, они не участвовали в нападении. Когда мальчику разбили голову, то дети убежали из двора. У пострадавшего второй день сильные головные боли. Он находится в больнице. Мальчика сильно тошнит и у него сотрясение мозга, отметили в telegram-канале.

Журналист URA.RU отправил запрос в МО МВД России «Каменск-Уральский». Ответ ожидается.

Мальчику — десять лет
Мальчику — десять лет
Фото:

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В Каменске-Уральском Свердловской области два десятилетних мальчика разбили бутылкой голову сверстнику. Это произошло вечером 15 сентября во дворе дома на Парковой, сообщил очевидец происшествия. «Вчера вечером во дворе дома на Парковой два мальчика бутылкой разбили голову сверстнику, когда он выходил из двора. Сначала один из детей напал на мальчика со спины, стал его валить на землю, а потом подбежал другой и ударил его бутылкой по голове», — пишет telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский», ссылаясь на очевидца. С нападавшими были еще ребята, они не участвовали в нападении. Когда мальчику разбили голову, то дети убежали из двора. У пострадавшего второй день сильные головные боли. Он находится в больнице. Мальчика сильно тошнит и у него сотрясение мозга, отметили в telegram-канале. Журналист URA.RU отправил запрос в МО МВД России «Каменск-Уральский». Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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