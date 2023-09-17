Шольц выдвинул РФ жесткое условие по переговорам с Украиной Шольц: вывод российских войск с Украины — условие для мирных переговоров 17 сентября 2023 в 21:45 Размер текста - 17 + Олаф Шольц заявил, что призывы других стран к переговорам выглядят цинично Фото: Bundesregierung\Bergmann новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вывод российских войск с территории Украины является условием для начала мирных переговоров. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Условие в том, что президент РФ [Владимир Путин] должен согласиться вывести войска. Это условие для переговоров», — сообщил Шольц на федеральном конгрессе профсоюза Verdi. Он назвал призывы других стран к ведению мирных переговоров циничными. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва рассмотрит любые предложения по миру на Украине, если они будут учитывать интересы России. При этом украинский лидер Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил вести какой-либо диалог с Россией. Вывод российских войск с территории Украины является условием для начала мирных переговоров. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Условие в том, что президент РФ [Владимир Путин] должен согласиться вывести войска. Это условие для переговоров», — сообщил Шольц на федеральном конгрессе профсоюза Verdi. Он назвал призывы других стран к ведению мирных переговоров циничными. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва рассмотрит любые предложения по миру на Украине, если они будут учитывать интересы России. При этом украинский лидер Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил вести какой-либо диалог с Россией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям