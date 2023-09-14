МИД РФ: Россия рассмотрит любые предложения по миру на Украине при одном условии

Россия рассмотрит любые предложения по миру на Украине, если они будут учитывать интересы РФ. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Мы готовы рассмотреть любые серьезные предложения, которые будут учитывать реалии на земле и базовые законные интересы РФ», — сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Мьянмы Тан Све в Москве. Он отметил, что несколько стран глобального Юга уже направили России инициативы по урегулированию украинского конфликта.
Ранее Лавров заявлял, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам, передает RT. Издание Politico писало, что Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться за одним столом с представителем России. Это может произойти на заседание Совета Безопасности ООН по Украине.
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