Прокуратура ХМАО проверит информацию о стрельбе по детям из пневмата

18 сентября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Проверка началась после сообщения в СМИ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прокуратура проверит информацию о стрельбе по детям из пневматического оружия в Нефтеюганске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о получении несовершеннолетним травмы из пневматического оружия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске неизвестный травмировал мальчика из пневмата. Мать мальчика сообщила, что в 15 микрорайоне злоумышленник выстрелил ребенку в голову из пневматического оружия. Жители уверяют, что это не первый случай.

Прокуратура проверит информацию о стрельбе по детям из пневматического оружия в Нефтеюганске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о получении несовершеннолетним травмы из пневматического оружия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске неизвестный травмировал мальчика из пневмата. Мать мальчика сообщила, что в 15 микрорайоне злоумышленник выстрелил ребенку в голову из пневматического оружия. Жители уверяют, что это не первый случай.