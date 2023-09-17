Прокуратура ХМАО проверит информацию о стрельбе по детям из пневмата

Прокуратура проверит информацию о стрельбе по детям из пневматического оружия в Нефтеюганске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о получении несовершеннолетним травмы из пневматического оружия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске неизвестный травмировал мальчика из пневмата. Мать мальчика сообщила, что в 15 микрорайоне злоумышленник выстрелил ребенку в голову из пневматического оружия. Жители уверяют, что это не первый случай.
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