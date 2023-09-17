17 сентября 2023
16 сентября 2023

Прокуратура ХМАО проверит информацию о стрельбе по детям из пневмата

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Проверка началась после сообщения в СМИ Фото:

Прокуратура проверит информацию о стрельбе по детям из пневматического оружия в Нефтеюганске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о получении несовершеннолетним травмы из пневматического оружия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске неизвестный травмировал мальчика из пневмата. Мать мальчика сообщила, что в 15 микрорайоне злоумышленник выстрелил ребенку в голову из пневматического оружия. Жители уверяют, что это не первый случай.

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Прокуратура проверит информацию о стрельбе по детям из пневматического оружия в Нефтеюганске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о получении несовершеннолетним травмы из пневматического оружия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске неизвестный травмировал мальчика из пневмата. Мать мальчика сообщила, что в 15 микрорайоне злоумышленник выстрелил ребенку в голову из пневматического оружия. Жители уверяют, что это не первый случай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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