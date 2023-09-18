Министерство транспорта региона определило стиль для стикеров курсирующих в Челябинске троллейбусов. Как следует из подписанного приказа, требования к экипировке салонов будут предъявляться при определении подрядчика на перевозку пассажиров.
«Установить требования к экипировке салонов перевозок пассажиров и багажа троллейбусами в пределах Челябинского городского округа. Организатору перевозок руководствоваться положениями приказа», — отмечено в документе.
Всего на бортах и внутри салона будет размещаться 44 стикера. Другие наклейки, кроме утвержденных, размещать запретили без согласования с министерством. Заводские стикеры будут удалять.
Содержание стикеров призвано сделать поездку более комфортной. Кроме герба Челябинска, все прочие наклейки связаны с информированием пассажиров: стоимость проезда, двери для входа в троллейбус инвалидов и пожилых людей, кнопка вызова водителя, оповещения о запасном выходе, нахождении огнетушителя и другие.
В приказе установлен и внешний вид изображений, и места их размещение на бортах троллейбусов. Полный перечень наклеек с их образцами разместили на сайте минтранса.
В передней части троллейбуса разрешили нанести только два стикера
Скрин: приказ минтранса Челябинской области
Двери для входа маломобильных групп населения обозначили отдельной наклейкой
Скрин: приказ минтранса Челябинской области
В документе четко определили места размещения и размеры стикеров
Министерство транспорта региона определило стиль для стикеров курсирующих в Челябинске троллейбусов. Как следует из подписанного приказа, требования к экипировке салонов будут предъявляться при определении подрядчика на перевозку пассажиров. «Установить требования к экипировке салонов перевозок пассажиров и багажа троллейбусами в пределах Челябинского городского округа. Организатору перевозок руководствоваться положениями приказа», — отмечено в документе. Всего на бортах и внутри салона будет размещаться 44 стикера. Другие наклейки, кроме утвержденных, размещать запретили без согласования с министерством. Заводские стикеры будут удалять. Содержание стикеров призвано сделать поездку более комфортной. Кроме герба Челябинска, все прочие наклейки связаны с информированием пассажиров: стоимость проезда, двери для входа в троллейбус инвалидов и пожилых людей, кнопка вызова водителя, оповещения о запасном выходе, нахождении огнетушителя и другие. В приказе установлен и внешний вид изображений, и места их размещение на бортах троллейбусов. Полный перечень наклеек с их образцами разместили на сайте минтранса.