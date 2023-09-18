18 сентября 2023

Челябинские троллейбусы оклеят стикерами. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром-2021, первый день. Екатеринбург, троллейбус, общественный транспорт, выставка, салон троллейбуса
Челябинским троллейбусам регламентировали внешний вид Фото:

Министерство транспорта региона определило стиль для стикеров курсирующих в Челябинске троллейбусов. Как следует из подписанного приказа, требования к экипировке салонов будут предъявляться при определении подрядчика на перевозку пассажиров.

«Установить требования к экипировке салонов перевозок пассажиров и багажа троллейбусами в пределах Челябинского городского округа. Организатору перевозок руководствоваться положениями приказа», — отмечено в документе.

Всего на бортах и внутри салона будет размещаться 44 стикера. Другие наклейки, кроме утвержденных, размещать запретили без согласования с министерством. Заводские стикеры будут удалять.

Содержание стикеров призвано сделать поездку более комфортной. Кроме герба Челябинска, все прочие наклейки связаны с информированием пассажиров: стоимость проезда, двери для входа в троллейбус инвалидов и пожилых людей, кнопка вызова водителя, оповещения о запасном выходе, нахождении огнетушителя и другие.

В приказе установлен и внешний вид изображений, и места их размещение на бортах троллейбусов. Полный перечень наклеек с их образцами разместили на сайте минтранса.

В передней части троллейбуса разрешили нанести только два стикера
В передней части троллейбуса разрешили нанести только два стикера
Двери для входа маломобильных групп населения обозначили отдельной наклейкой
Двери для входа маломобильных групп населения обозначили отдельной наклейкой
В документе четко определили места размещения и размеры стикеров
В документе четко определили места размещения и размеры стикеров

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Министерство транспорта региона определило стиль для стикеров курсирующих в Челябинске троллейбусов. Как следует из подписанного приказа, требования к экипировке салонов будут предъявляться при определении подрядчика на перевозку пассажиров. «Установить требования к экипировке салонов перевозок пассажиров и багажа троллейбусами в пределах Челябинского городского округа. Организатору перевозок руководствоваться положениями приказа», — отмечено в документе. Всего на бортах и внутри салона будет размещаться 44 стикера. Другие наклейки, кроме утвержденных, размещать запретили без согласования с министерством. Заводские стикеры будут удалять. Содержание стикеров призвано сделать поездку более комфортной. Кроме герба Челябинска, все прочие наклейки связаны с информированием пассажиров: стоимость проезда, двери для входа в троллейбус инвалидов и пожилых людей, кнопка вызова водителя, оповещения о запасном выходе, нахождении огнетушителя и другие. В приказе установлен и внешний вид изображений, и места их размещение на бортах троллейбусов. Полный перечень наклеек с их образцами разместили на сайте минтранса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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