Челябинским троллейбусам регламентировали внешний вид Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство транспорта региона определило стиль для стикеров курсирующих в Челябинске троллейбусов. Как следует из подписанного приказа, требования к экипировке салонов будут предъявляться при определении подрядчика на перевозку пассажиров.

«Установить требования к экипировке салонов перевозок пассажиров и багажа троллейбусами в пределах Челябинского городского округа. Организатору перевозок руководствоваться положениями приказа», — отмечено в документе.

Всего на бортах и внутри салона будет размещаться 44 стикера. Другие наклейки, кроме утвержденных, размещать запретили без согласования с министерством. Заводские стикеры будут удалять.

Содержание стикеров призвано сделать поездку более комфортной. Кроме герба Челябинска, все прочие наклейки связаны с информированием пассажиров: стоимость проезда, двери для входа в троллейбус инвалидов и пожилых людей, кнопка вызова водителя, оповещения о запасном выходе, нахождении огнетушителя и другие.

В приказе установлен и внешний вид изображений, и места их размещение на бортах троллейбусов. Полный перечень наклеек с их образцами разместили на сайте минтранса.

В передней части троллейбуса разрешили нанести только два стикера Скрин: приказ минтранса Челябинской области

Двери для входа маломобильных групп населения обозначили отдельной наклейкой Скрин: приказ минтранса Челябинской области