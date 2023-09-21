В Курчатовском районе Челябинска построят новый детский сад

22 сентября 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Детский сад рассчитан на 150 мест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курчатовском районе Челябинска по улице Бейвеля построят новый детский сад. Строительный проект объекта получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра. «Детский сад по улице Бейвеля в микрорайоне №55 Краснопольской площадки №1. Положительное заключение, строительство», — сообщается на сайте. Детский сад в 55-м микрорайоне Краснопольской площадки рассчитан на 150 мест. Застройщиком является муниципальное учреждение «Челябстройзаказчик». Всего в Челябинске до конца 2023 года планируется построить пять детских садов. Четыре из них будут расположены на северо-западе. Еще одно дошкольное учреждение на 150 мест появится в микрорайоне «Яблочный» Тракторозаводского района.

В Курчатовском районе Челябинска по улице Бейвеля построят новый детский сад. Строительный проект объекта получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра. «Детский сад по улице Бейвеля в микрорайоне №55 Краснопольской площадки №1. Положительное заключение, строительство», — сообщается на сайте. Детский сад в 55-м микрорайоне Краснопольской площадки рассчитан на 150 мест. Застройщиком является муниципальное учреждение «Челябстройзаказчик». Всего в Челябинске до конца 2023 года планируется построить пять детских садов. Четыре из них будут расположены на северо-западе. Еще одно дошкольное учреждение на 150 мест появится в микрорайоне «Яблочный» Тракторозаводского района.