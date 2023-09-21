21 сентября 2023

В Курчатовском районе Челябинска построят новый детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад №348. Екатеринбург, урок физкультуры, детский сад
Детский сад рассчитан на 150 мест Фото:

В Курчатовском районе Челябинска по улице Бейвеля построят новый детский сад. Строительный проект объекта получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра.

«Детский сад по улице Бейвеля в микрорайоне №55 Краснопольской площадки №1. Положительное заключение, строительство», — сообщается на сайте.

Детский сад в 55-м микрорайоне Краснопольской площадки рассчитан на 150 мест. Застройщиком является муниципальное учреждение «Челябстройзаказчик».

Всего в Челябинске до конца 2023 года планируется построить пять детских садов. Четыре из них будут расположены на северо-западе. Еще одно дошкольное учреждение на 150 мест появится в микрорайоне «Яблочный» Тракторозаводского района.

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В Курчатовском районе Челябинска по улице Бейвеля построят новый детский сад. Строительный проект объекта получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра. «Детский сад по улице Бейвеля в микрорайоне №55 Краснопольской площадки №1. Положительное заключение, строительство», — сообщается на сайте. Детский сад в 55-м микрорайоне Краснопольской площадки рассчитан на 150 мест. Застройщиком является муниципальное учреждение «Челябстройзаказчик». Всего в Челябинске до конца 2023 года планируется построить пять детских садов. Четыре из них будут расположены на северо-западе. Еще одно дошкольное учреждение на 150 мест появится в микрорайоне «Яблочный» Тракторозаводского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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