В Курчатовском районе Челябинска построят новый детский сад

В Курчатовском районе Челябинска по улице Бейвеля построят новый детский сад. Строительный проект объекта получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра.
«Детский сад по улице Бейвеля в микрорайоне №55 Краснопольской площадки №1. Положительное заключение, строительство», — сообщается на сайте.
Детский сад в 55-м микрорайоне Краснопольской площадки рассчитан на 150 мест. Застройщиком является муниципальное учреждение «Челябстройзаказчик».
Всего в Челябинске до конца 2023 года планируется построить пять детских садов. Четыре из них будут расположены на северо-западе. Еще одно дошкольное учреждение на 150 мест появится в микрорайоне «Яблочный» Тракторозаводского района.
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