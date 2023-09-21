Спикер думы пермского города-призрака переизбран на новый срок

Ренат Гилязетдинов снова стал председателем Кизеловской гордумы

22 сентября 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Ренат Гилязетдинов является спикером Кизеловской думы с 2018 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дума Кизеловского городского округа Пермского края переизбрала председателя. Им переназначен спикер прошлого состава думы Ренат Гилязетдинов, который является директором местного политехнического техникума. «На первом заседании думы Кизеловского городского округа нового созыва 22 сентября председателем избран Ренат Гилязетдинов, директор Кизеловского политехнического техникума. Он также делегирован в состав совета представительных органов муниципальных образований Пермского края», — сообщает telegram-канал «На местах». Ренат Гилязетдинов является спикером Кизеловской думы с 2018 года. Ранее он был депутатом районного земского собрания. Кизел неофициально называют городом-призраком из-за сложной социально-экономической ситуации, которая сложилась после закрытия шахт на территории Кизеловского угольного бассейна. Округ входит в число территорий с самой высокой смертностью. Каждый третий житель Кизела не видит перспектив в родном городе и хочет из него уехать.

Дума Кизеловского городского округа Пермского края переизбрала председателя. Им переназначен спикер прошлого состава думы Ренат Гилязетдинов, который является директором местного политехнического техникума. «На первом заседании думы Кизеловского городского округа нового созыва 22 сентября председателем избран Ренат Гилязетдинов, директор Кизеловского политехнического техникума. Он также делегирован в состав совета представительных органов муниципальных образований Пермского края», — сообщает telegram-канал «На местах». Ренат Гилязетдинов является спикером Кизеловской думы с 2018 года. Ранее он был депутатом районного земского собрания. Кизел неофициально называют городом-призраком из-за сложной социально-экономической ситуации, которая сложилась после закрытия шахт на территории Кизеловского угольного бассейна. Округ входит в число территорий с самой высокой смертностью. Каждый третий житель Кизела не видит перспектив в родном городе и хочет из него уехать.