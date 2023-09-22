Рейс из Перми в Турцию отложен более чем на 9 часов

22 сентября 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Все пассажиры, улетающие в Анталью, уже прошли регистрацию Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Вылет самолета из Перми в Анталью отложен почти на 10 часов. Это связано с тем, что при посадке в аэропорту Большое Савино воздушный борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Согласно данным на онлайн-табло пермского аэропорта, вылет пассажиров состоится в 23:50, тогда как взлететь самолет должен был в 14:15. «Регистрация на рейс завершена», — говорится на сайте аэропорту. Рейс отложен из-за инцидента при посадке самолета, летевшего из Турции в Пермь. На борту самолета находилось 174 пассажира, в том числе дети. Из-за случившегося аэропорт на некоторое время приостановил вылет и посадку самолетов. Некоторые пермяки вместо родного города улетели в соседний регион.

Вылет самолета из Перми в Анталью отложен почти на 10 часов. Это связано с тем, что при посадке в аэропорту Большое Савино воздушный борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Согласно данным на онлайн-табло пермского аэропорта, вылет пассажиров состоится в 23:50, тогда как взлететь самолет должен был в 14:15. «Регистрация на рейс завершена», — говорится на сайте аэропорту. Рейс отложен из-за инцидента при посадке самолета, летевшего из Турции в Пермь. На борту самолета находилось 174 пассажира, в том числе дети. Из-за случившегося аэропорт на некоторое время приостановил вылет и посадку самолетов. Некоторые пермяки вместо родного города улетели в соседний регион.