Рейс из Перми в Турцию отложен более чем на 9 часов

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Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , аэропорт большое савино, аэропорт пермь, стойки регистрации
Все пассажиры, улетающие в Анталью, уже прошли регистрацию Фото:

Вылет самолета из Перми в Анталью отложен почти на 10 часов. Это связано с тем, что при посадке в аэропорту Большое Савино воздушный борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Согласно данным на онлайн-табло пермского аэропорта, вылет пассажиров состоится в 23:50, тогда как взлететь самолет должен был в 14:15. «Регистрация на рейс завершена», — говорится на сайте аэропорту.

Рейс отложен из-за инцидента при посадке самолета, летевшего из Турции в Пермь. На борту самолета находилось 174 пассажира, в том числе дети. Из-за случившегося аэропорт на некоторое время приостановил вылет и посадку самолетов. Некоторые пермяки вместо родного города улетели в соседний регион.

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Вылет самолета из Перми в Анталью отложен почти на 10 часов. Это связано с тем, что при посадке в аэропорту Большое Савино воздушный борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Согласно данным на онлайн-табло пермского аэропорта, вылет пассажиров состоится в 23:50, тогда как взлететь самолет должен был в 14:15. «Регистрация на рейс завершена», — говорится на сайте аэропорту. Рейс отложен из-за инцидента при посадке самолета, летевшего из Турции в Пермь. На борту самолета находилось 174 пассажира, в том числе дети. Из-за случившегося аэропорт на некоторое время приостановил вылет и посадку самолетов. Некоторые пермяки вместо родного города улетели в соседний регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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