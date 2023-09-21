21 сентября 2023

Власти Ханты-Мансийска обозначили планы развития нового района

© Служба новостей «URA.RU»
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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Максим Ряшин пообещал провести газопровод в «Восточный» к 2024 году Фото:

К 2024 году в развивающемся микрорайоне Ханты-Мансийска частные дома начнут отапливать газом. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Максим Ряшин.

«Началось строительство сети газораспределения в рамках проекта социальной газификации. С начала 2022 года муниципальным предприятием „Ханты-Мансийскгаз“ от жителей микрорайона принято более 20 заявок на подключение газоиспользующего оборудования. Уже к 2024 году хантымансийцы смогут отапливать свои дома с помощью природного газа», — сообщил Ряшин.

Также Ряшин добавил, что для жителей микрорайона «Восточный» выделен городской грант на реализацию проекта «Восточный Эко-Драйв». «В арт-объекты преобразованы две электроподстанции, остановка общественного транспорта, проведено несколько субботников», — добавляет Ряшин.

Ранее URA.RU сообщало, что Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин раскрыл планы по благоустройству. Он сообщил, что в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в первую очередь будет благоустроена набережная реки Иртыш.

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К 2024 году в развивающемся микрорайоне Ханты-Мансийска частные дома начнут отапливать газом. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Максим Ряшин. «Началось строительство сети газораспределения в рамках проекта социальной газификации. С начала 2022 года муниципальным предприятием „Ханты-Мансийскгаз“ от жителей микрорайона принято более 20 заявок на подключение газоиспользующего оборудования. Уже к 2024 году хантымансийцы смогут отапливать свои дома с помощью природного газа», — сообщил Ряшин. Также Ряшин добавил, что для жителей микрорайона «Восточный» выделен городской грант на реализацию проекта «Восточный Эко-Драйв». «В арт-объекты преобразованы две электроподстанции, остановка общественного транспорта, проведено несколько субботников», — добавляет Ряшин. Ранее URA.RU сообщало, что Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин раскрыл планы по благоустройству. Он сообщил, что в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в первую очередь будет благоустроена набережная реки Иртыш.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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