Власти Ханты-Мансийска обозначили планы развития нового района

22 сентября 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Максим Ряшин пообещал провести газопровод в «Восточный» к 2024 году Фото: Алексей Григорьев © URA.RU К 2024 году в развивающемся микрорайоне Ханты-Мансийска частные дома начнут отапливать газом. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Максим Ряшин. «Началось строительство сети газораспределения в рамках проекта социальной газификации. С начала 2022 года муниципальным предприятием „Ханты-Мансийскгаз“ от жителей микрорайона принято более 20 заявок на подключение газоиспользующего оборудования. Уже к 2024 году хантымансийцы смогут отапливать свои дома с помощью природного газа», — сообщил Ряшин. Также Ряшин добавил, что для жителей микрорайона «Восточный» выделен городской грант на реализацию проекта «Восточный Эко-Драйв». «В арт-объекты преобразованы две электроподстанции, остановка общественного транспорта, проведено несколько субботников», — добавляет Ряшин. Ранее URA.RU сообщало, что Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин раскрыл планы по благоустройству. Он сообщил, что в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в первую очередь будет благоустроена набережная реки Иртыш.

К 2024 году в развивающемся микрорайоне Ханты-Мансийска частные дома начнут отапливать газом. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Максим Ряшин. «Началось строительство сети газораспределения в рамках проекта социальной газификации. С начала 2022 года муниципальным предприятием „Ханты-Мансийскгаз“ от жителей микрорайона принято более 20 заявок на подключение газоиспользующего оборудования. Уже к 2024 году хантымансийцы смогут отапливать свои дома с помощью природного газа», — сообщил Ряшин. Также Ряшин добавил, что для жителей микрорайона «Восточный» выделен городской грант на реализацию проекта «Восточный Эко-Драйв». «В арт-объекты преобразованы две электроподстанции, остановка общественного транспорта, проведено несколько субботников», — добавляет Ряшин. Ранее URA.RU сообщало, что Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин раскрыл планы по благоустройству. Он сообщил, что в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в первую очередь будет благоустроена набережная реки Иртыш.