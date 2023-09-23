Челябинская область вошла в топ регионов с наибольшим ростом зарплат в будущем

23 сентября 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

К 2026 году зарплаты в Челябинской области увеличатся на 10,8 процентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинская область вошла в число восьми регионов России, в которых ожидается наибольший рост зарплат в 2023—2026 годах. Рост составит от 10 процентов и более. Информация об этом содержится в прогнозе социально-экономического развития на ближайшую трехлетку, опубликованном на сайте Минэкономразвития РФ. «В восьми регионах страны ожидается наибольший рост зарплат в 2023—2026 годах. Среди лидеров оказались Кузбасс, Челябинская область и Дагестан. Москва и Санкт-Петербург в топ не вошли», — указано в прогнозе социально-экономического развития. Рост зарплат в регионах-лидерах составит 10 процентов и более. В частности, в Челябинской области зарплата вырастет на 10,8 процентов. Еще в семи регионах ожидается рост зарплат чуть ниже 10%. В этот перечень из регионов УрФО попала Курганская область (+8,9%). В целом по стране, согласно прогнозу Минэкономразвития, реальный рост зарплат составит 6,2 процента. Среднемесячная зарплата к 2026 году должна выйти на отметку 91 тысяча 700 рублей. Средний уровень инфляции в России будет соответствовать уровню 5,3 процента. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с президентом России Владимиром Путиным рынок труда. 21 сентября Текслер принял участие в заседании президиума Госсовета под председательством президента Путина в Великом Новгороде, где обсуждалось развитие рынка труда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинская область вошла в число восьми регионов России, в которых ожидается наибольший рост зарплат в 2023—2026 годах. Рост составит от 10 процентов и более. Информация об этом содержится в прогнозе социально-экономического развития на ближайшую трехлетку, опубликованном на сайте Минэкономразвития РФ. «В восьми регионах страны ожидается наибольший рост зарплат в 2023—2026 годах. Среди лидеров оказались Кузбасс, Челябинская область и Дагестан. Москва и Санкт-Петербург в топ не вошли», — указано в прогнозе социально-экономического развития. Рост зарплат в регионах-лидерах составит 10 процентов и более. В частности, в Челябинской области зарплата вырастет на 10,8 процентов. Еще в семи регионах ожидается рост зарплат чуть ниже 10%. В этот перечень из регионов УрФО попала Курганская область (+8,9%). В целом по стране, согласно прогнозу Минэкономразвития, реальный рост зарплат составит 6,2 процента. Среднемесячная зарплата к 2026 году должна выйти на отметку 91 тысяча 700 рублей. Средний уровень инфляции в России будет соответствовать уровню 5,3 процента. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с президентом России Владимиром Путиным рынок труда. 21 сентября Текслер принял участие в заседании президиума Госсовета под председательством президента Путина в Великом Новгороде, где обсуждалось развитие рынка труда.