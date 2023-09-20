Челябинский губернатор Текслер обсудит с Путиным рынок труда

Алексей Текслер возглавляет область, где зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 сентября примет участие в заседании президиума Госсовета. Под председательством президента Владимира Путина в Великом Новгороде будет обсуждаться развитие рынка труда, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Тема сейчас крайне актуальная. Демографические вызовы и все, что связано с рынком труда сейчас — одна из самых серьезных задач, которая стоит перед страной в целом. Поэтому решения, которые будут приняты Госсоветом и одобрены президентом, смотрят далеко в будущее», — заявил Текслер.

Мероприятию предшествовал семинар-совещание с участием представителей правительства РФ, образовательных и научных организаций, глав российских регионов, руководителей крупных компаний и бизнесменов. Там обсуждались потребности рынка труда, вопросы подготовки кадров, повышения квалификации и переобучения работников. Одна из главных тем — вклад в систему образования.

«Еще несколько лет назад в Челябинской области половина выпускников 9-х классов продолжала обучение. Сегодня больше 60% идет в учреждения среднего профобразования. Повышается престиж рабочей профессии, растут зарплаты», — добавил Текслер.

Вторым трендом последних лет он назвал рост производительности труда через нацпроекты и промышленную роботизацию. В условиях демографической «ямы» это направление поможет справиться с дефицитом рабочих рук.