20 сентября 2023

Челябинский губернатор Текслер обсудит с Путиным рынок труда

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Златоуст. Челябинская область, каска, газопровод, портрет, село, текслер алексей, каска губернатора, закаменка, закаменский
Алексей Текслер возглавляет область, где зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 сентября примет участие в заседании президиума Госсовета. Под председательством президента Владимира Путина в Великом Новгороде будет обсуждаться развитие рынка труда, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Тема сейчас крайне актуальная. Демографические вызовы и все, что связано с рынком труда сейчас — одна из самых серьезных задач, которая стоит перед страной в целом. Поэтому решения, которые будут приняты Госсоветом и одобрены президентом, смотрят далеко в будущее», — заявил Текслер.

Мероприятию предшествовал семинар-совещание с участием представителей правительства РФ, образовательных и научных организаций, глав российских регионов, руководителей крупных компаний и бизнесменов. Там обсуждались потребности рынка труда, вопросы подготовки кадров, повышения квалификации и переобучения работников. Одна из главных тем — вклад в систему образования.

«Еще несколько лет назад в Челябинской области половина выпускников 9-х классов продолжала обучение. Сегодня больше 60% идет в учреждения среднего профобразования. Повышается престиж рабочей профессии, растут зарплаты», — добавил Текслер.

Вторым трендом последних лет он назвал рост производительности труда через нацпроекты и промышленную роботизацию. В условиях демографической «ямы» это направление поможет справиться с дефицитом рабочих рук.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 сентября примет участие в заседании президиума Госсовета. Под председательством президента Владимира Путина в Великом Новгороде будет обсуждаться развитие рынка труда, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Тема сейчас крайне актуальная. Демографические вызовы и все, что связано с рынком труда сейчас — одна из самых серьезных задач, которая стоит перед страной в целом. Поэтому решения, которые будут приняты Госсоветом и одобрены президентом, смотрят далеко в будущее», — заявил Текслер. Мероприятию предшествовал семинар-совещание с участием представителей правительства РФ, образовательных и научных организаций, глав российских регионов, руководителей крупных компаний и бизнесменов. Там обсуждались потребности рынка труда, вопросы подготовки кадров, повышения квалификации и переобучения работников. Одна из главных тем — вклад в систему образования. «Еще несколько лет назад в Челябинской области половина выпускников 9-х классов продолжала обучение. Сегодня больше 60% идет в учреждения среднего профобразования. Повышается престиж рабочей профессии, растут зарплаты», — добавил Текслер. Вторым трендом последних лет он назвал рост производительности труда через нацпроекты и промышленную роботизацию. В условиях демографической «ямы» это направление поможет справиться с дефицитом рабочих рук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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