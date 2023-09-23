Лавров двумя словами оценил выступление Зеленского на Совбезе ООН

Лавров: Зеленский на выступлении на Совбезе ООН был «не в ударе»

23 сентября 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не убедил Сергея Лаврова своей речью на Совбезе ООН Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский во время своей речи на заседании Совета безопасности ООН был «не в ударе». Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров отметив, что он не слушал речь украинского лидера «в прямом эфире» из-за своего напряженного графика. «Зеленский, кстати, был „не в ударе“. Я потом по телевизору смотрел. Какой-то он был невеселый», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что не слушал его речь, потому что уже знает, что Зеленский может сказать. Во время своего выступления на заседании Совета безопасности ООН Владимир Зеленский не упомянул провальное контрнаступление ВСУ и общую обстановку в стране, включая массовое бегство мужского населения. Депутат Дмитрий Белик отметил, что украинский президент также слишком сильно подчеркнул драматургию в своем выступлении, пытаясь сохранить хорошую репутацию при неблагоприятной обстановке на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей речи на заседании Совета безопасности ООН был «не в ударе». Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров отметив, что он не слушал речь украинского лидера «в прямом эфире» из-за своего напряженного графика. «Зеленский, кстати, был „не в ударе“. Я потом по телевизору смотрел. Какой-то он был невеселый», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что не слушал его речь, потому что уже знает, что Зеленский может сказать. Во время своего выступления на заседании Совета безопасности ООН Владимир Зеленский не упомянул провальное контрнаступление ВСУ и общую обстановку в стране, включая массовое бегство мужского населения. Депутат Дмитрий Белик отметил, что украинский президент также слишком сильно подчеркнул драматургию в своем выступлении, пытаясь сохранить хорошую репутацию при неблагоприятной обстановке на передовой.