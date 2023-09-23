Пермский край попал в топ регионов РФ по приросту заводов-загрязнителей

24 сентября 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Прикамье — в рейтинге регионов страны по приросту заводов, загрязняющих атмосферу Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский край вошел в число лидеров среди регионов России по темпу роста предприятий, выбрасывающих вредные вещества в атмосферу. Эта информация содержится в отчете сети FinExpertiza. «По итогу прошлого года самый большой прирост числа предприятий-загрязнителей зафиксирован в Новгородской и Самарской областях, Северной Осетии, Орловской и Нижегородской областях, Пермском крае, Оренбургской области, Татарстане, Пензенской области и Карелии», — указано на сайте компании. В Прикамье прирост составил 46,2%. Регион находится на шестой позиции рейтинга. Ранее прикамским предприятиям предписали снизить вредные выбросы в атмосферу. В прокуратуре предупреждали, что нарушителей будут штрафовать. Ограничение связано с метеоусловиями, которые снижают интенсивность рассеивания вредных примесей.

Пермский край вошел в число лидеров среди регионов России по темпу роста предприятий, выбрасывающих вредные вещества в атмосферу. Эта информация содержится в отчете сети FinExpertiza. «По итогу прошлого года самый большой прирост числа предприятий-загрязнителей зафиксирован в Новгородской и Самарской областях, Северной Осетии, Орловской и Нижегородской областях, Пермском крае, Оренбургской области, Татарстане, Пензенской области и Карелии», — указано на сайте компании. В Прикамье прирост составил 46,2%. Регион находится на шестой позиции рейтинга. Ранее прикамским предприятиям предписали снизить вредные выбросы в атмосферу. В прокуратуре предупреждали, что нарушителей будут штрафовать. Ограничение связано с метеоусловиями, которые снижают интенсивность рассеивания вредных примесей.