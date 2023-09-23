23 сентября 2023
22 сентября 2023

Пермский край попал в топ регионов РФ по приросту заводов-загрязнителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Краснокамска. Пермь, тэц, труба дымит
Прикамье — в рейтинге регионов страны по приросту заводов, загрязняющих атмосферу Фото:

Пермский край вошел в число лидеров среди регионов России по темпу роста предприятий, выбрасывающих вредные вещества в атмосферу. Эта информация содержится в отчете сети FinExpertiza.

«По итогу прошлого года самый большой прирост числа предприятий-загрязнителей зафиксирован в Новгородской и Самарской областях, Северной Осетии, Орловской и Нижегородской областях, Пермском крае, Оренбургской области, Татарстане, Пензенской области и Карелии», — указано на сайте компании. В Прикамье прирост составил 46,2%. Регион находится на шестой позиции рейтинга.

Ранее прикамским предприятиям предписали снизить вредные выбросы в атмосферу. В прокуратуре предупреждали, что нарушителей будут штрафовать. Ограничение связано с метеоусловиями, которые снижают интенсивность рассеивания вредных примесей.

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Пермский край вошел в число лидеров среди регионов России по темпу роста предприятий, выбрасывающих вредные вещества в атмосферу. Эта информация содержится в отчете сети FinExpertiza. «По итогу прошлого года самый большой прирост числа предприятий-загрязнителей зафиксирован в Новгородской и Самарской областях, Северной Осетии, Орловской и Нижегородской областях, Пермском крае, Оренбургской области, Татарстане, Пензенской области и Карелии», — указано на сайте компании. В Прикамье прирост составил 46,2%. Регион находится на шестой позиции рейтинга. Ранее прикамским предприятиям предписали снизить вредные выбросы в атмосферу. В прокуратуре предупреждали, что нарушителей будут штрафовать. Ограничение связано с метеоусловиями, которые снижают интенсивность рассеивания вредных примесей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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