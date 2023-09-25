Пермский командир отделения водолазов погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации погиб командир водолазного отделения Сергей Бабиков из Пермского края. Об этом сообщили представители мэрии города Березники в соцсети.
«Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга героически погиб наш земляк Бабиков Сергей Николаевич. Прощание с командиром водолазного отделения инженерного взвода инженерно-саперного батальона состоится 26 сентября в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50). Начало гражданской панихиды в 11:00», — говорится в сообщении представителей городских властей в соцсети «ВКонтакте».
Представители мэрии выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. «Скорбим вместе с вами», сказано в сообщении.
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