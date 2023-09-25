25 сентября 2023

Пермский командир отделения водолазов погиб в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец из Прикамья погиб в СВО Фото:

В зоне спецоперации погиб командир водолазного отделения Сергей Бабиков из Пермского края. Об этом сообщили представители мэрии города Березники в соцсети.

«Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга героически погиб наш земляк Бабиков Сергей Николаевич. Прощание с командиром водолазного отделения инженерного взвода инженерно-саперного батальона состоится 26 сентября в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50). Начало гражданской панихиды в 11:00», — говорится в сообщении представителей городских властей в соцсети «ВКонтакте».

Представители мэрии выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. «Скорбим вместе с вами», сказано в сообщении.

В зоне СВО погиб боец из Березников Пермского края
В зоне СВО погиб боец из Березников Пермского края
Фото:

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В зоне спецоперации погиб командир водолазного отделения Сергей Бабиков из Пермского края. Об этом сообщили представители мэрии города Березники в соцсети. «Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга героически погиб наш земляк Бабиков Сергей Николаевич. Прощание с командиром водолазного отделения инженерного взвода инженерно-саперного батальона состоится 26 сентября в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50). Начало гражданской панихиды в 11:00», — говорится в сообщении представителей городских властей в соцсети «ВКонтакте». Представители мэрии выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. «Скорбим вместе с вами», сказано в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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