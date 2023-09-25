Пермский командир отделения водолазов погиб в зоне СВО

25 сентября 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

Боец из Прикамья погиб в СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU В зоне спецоперации погиб командир водолазного отделения Сергей Бабиков из Пермского края. Об этом сообщили представители мэрии города Березники в соцсети. «Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга героически погиб наш земляк Бабиков Сергей Николаевич. Прощание с командиром водолазного отделения инженерного взвода инженерно-саперного батальона состоится 26 сентября в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50). Начало гражданской панихиды в 11:00», — говорится в сообщении представителей городских властей в соцсети «ВКонтакте». Представители мэрии выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. «Скорбим вместе с вами», сказано в сообщении. В зоне СВО погиб боец из Березников Пермского края Фото: группа «Березники официальные» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-173907682_47489

В зоне спецоперации погиб командир водолазного отделения Сергей Бабиков из Пермского края. Об этом сообщили представители мэрии города Березники в соцсети. «Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга героически погиб наш земляк Бабиков Сергей Николаевич. Прощание с командиром водолазного отделения инженерного взвода инженерно-саперного батальона состоится 26 сентября в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50). Начало гражданской панихиды в 11:00», — говорится в сообщении представителей городских властей в соцсети «ВКонтакте». Представители мэрии выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. «Скорбим вместе с вами», сказано в сообщении.