25 сентября 2023

В Челябинской области продают раритетный катер. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, росгвардия, военный катер
Катер рассчитан на шесть пассажиров (фото из архива) Фото:

В Челябинской области за 14 миллионов рублей продают раритетный катер XO 220S. Информация об этом появилась на сайте объявлений.

«[Продаю] катер ХО 220S [за] 14 000 000 рублей. На российском рынке, найти данный катер практически невозможно», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что катер раритетный. Выполнен из военной стали.

Ранее в Перми предприниматель выставил на продажу прогулочный теплоход VIP-класса «Александр Сафонов» с лицензией на водные перевозки пассажиров. Стоимость транспортного средства, построенного в 1987 году — 39 миллионов рублей.

Катер продают за 14 миллионов рублей
Катер продают за 14 миллионов рублей

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В Челябинской области за 14 миллионов рублей продают раритетный катер XO 220S. Информация об этом появилась на сайте объявлений. «[Продаю] катер ХО 220S [за] 14 000 000 рублей. На российском рынке, найти данный катер практически невозможно», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что катер раритетный. Выполнен из военной стали. Ранее в Перми предприниматель выставил на продажу прогулочный теплоход VIP-класса «Александр Сафонов» с лицензией на водные перевозки пассажиров. Стоимость транспортного средства, построенного в 1987 году — 39 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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