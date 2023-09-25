Катер рассчитан на шесть пассажиров (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области за 14 миллионов рублей продают раритетный катер XO 220S. Информация об этом появилась на сайте объявлений.

«[Продаю] катер ХО 220S [за] 14 000 000 рублей. На российском рынке, найти данный катер практически невозможно», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что катер раритетный. Выполнен из военной стали.

Ранее в Перми предприниматель выставил на продажу прогулочный теплоход VIP-класса «Александр Сафонов» с лицензией на водные перевозки пассажиров. Стоимость транспортного средства, построенного в 1987 году — 39 миллионов рублей.