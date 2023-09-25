25 сентября 2023

Пермяка, задушившего студенток галстуком, отправили в колонию за новое убийство

© Служба новостей «URA.RU»
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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Отбывать новый срок мужчина будет в колонии особого режима Фото:

Жителя Пермского края, которого в 2004 году осудили за убийство двух студенток, задушенных им галстуками, повторно приговорили к сроку в колонии за совершение нового тяжкого преступления. Мужчина освободился из мест лишения свободы в августе 2022 года, а уже в ноябре был задержан по подозрению в убийстве 45-летней сожительницы.

«Тело обнаружили 14 ноября 2022 на полу в квартире дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Чусовом. Женщина была без одежды, очевидно, что перед смертью душитель совершил половой акт с потерпевшей. Рядом с головой лежал ремешок от сумки. Задержанный признался, что задушил женщину из-за ревности. Он узнал, что его подруга снова стала общаться с мужем, с которым ранее хотела развестись. Суд вынес приговор в виде 13 лет лишения свободы», — сообщает «КП-Пермь».

По данным издания, отбывать новый срок мужчина будет в колонии особого режима. На данный момент он пытается обжаловать приговор суда. Ранее он отбывал срок в колонии за совершение убийства двух студенток. Обе девушки были задушены галстуком, а их тела убийца закопал на пустыре.

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Жителя Пермского края, которого в 2004 году осудили за убийство двух студенток, задушенных им галстуками, повторно приговорили к сроку в колонии за совершение нового тяжкого преступления. Мужчина освободился из мест лишения свободы в августе 2022 года, а уже в ноябре был задержан по подозрению в убийстве 45-летней сожительницы. «Тело обнаружили 14 ноября 2022 на полу в квартире дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Чусовом. Женщина была без одежды, очевидно, что перед смертью душитель совершил половой акт с потерпевшей. Рядом с головой лежал ремешок от сумки. Задержанный признался, что задушил женщину из-за ревности. Он узнал, что его подруга снова стала общаться с мужем, с которым ранее хотела развестись. Суд вынес приговор в виде 13 лет лишения свободы», — сообщает «КП-Пермь». По данным издания, отбывать новый срок мужчина будет в колонии особого режима. На данный момент он пытается обжаловать приговор суда. Ранее он отбывал срок в колонии за совершение убийства двух студенток. Обе девушки были задушены галстуком, а их тела убийца закопал на пустыре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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