27 сентября 2023

В Пермском крае сорвалось назначение председателя крупного суда

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему зам главы администрации Нелюбину Андрею И Кушнареву Евгению. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Единственный кандидат на должность председателя суда отозвал свое заявление Фото:

В Пермском крае затягивается назначение председателя 17 Арбитражного апелляционного суда. Единственный кандидат на эту должность, председатель Арбитражного суда Удмуртии Екатерина Сердитова отозвала свое заявление. Об этом сообщают источники URA.RU в юридическом сообществе.

«Председатель Арбитражного суда по Удмуртской республике Екатерина Сердитова отозвала свое заявление на вступление в должность председателя 17 Арбитражного апелляционного суда Пермского края. Она была единственным кандидатом на этот пост», — рассказал собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу Сердитовой. На момент публикации ответ не был получен.

По мнению собеседника агентства, в списке претендентов есть еще и известный в Пермском крае юрист. Имя он не раскрывает. «Вообще в этой сфере принято, что апелляционные инстанции должен возглавлять варяг. Суд же работает на несколько регионов, соответственно, с городом, где он базируется, его ничего не должно связывать. Поэтому пролоббировать назначение пермяка, пусть даже самого идеального, будет непросто», — говорит собеседник.

Ранее председателем Арбитражного суда Пермского края был Константин Беляев. Он покинул должность весной 2023 года, переехав в Екатеринбург, где в мае возглавил суд Уральского округа.

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В Пермском крае затягивается назначение председателя 17 Арбитражного апелляционного суда. Единственный кандидат на эту должность, председатель Арбитражного суда Удмуртии Екатерина Сердитова отозвала свое заявление. Об этом сообщают источники URA.RU в юридическом сообществе. «Председатель Арбитражного суда по Удмуртской республике Екатерина Сердитова отозвала свое заявление на вступление в должность председателя 17 Арбитражного апелляционного суда Пермского края. Она была единственным кандидатом на этот пост», — рассказал собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу Сердитовой. На момент публикации ответ не был получен. По мнению собеседника агентства, в списке претендентов есть еще и известный в Пермском крае юрист. Имя он не раскрывает. «Вообще в этой сфере принято, что апелляционные инстанции должен возглавлять варяг. Суд же работает на несколько регионов, соответственно, с городом, где он базируется, его ничего не должно связывать. Поэтому пролоббировать назначение пермяка, пусть даже самого идеального, будет непросто», — говорит собеседник. Ранее председателем Арбитражного суда Пермского края был Константин Беляев. Он покинул должность весной 2023 года, переехав в Екатеринбург, где в мае возглавил суд Уральского округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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