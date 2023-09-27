В Пермском крае сорвалось назначение председателя крупного суда

28 сентября 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Единственный кандидат на должность председателя суда отозвал свое заявление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае затягивается назначение председателя 17 Арбитражного апелляционного суда. Единственный кандидат на эту должность, председатель Арбитражного суда Удмуртии Екатерина Сердитова отозвала свое заявление. Об этом сообщают источники URA.RU в юридическом сообществе. «Председатель Арбитражного суда по Удмуртской республике Екатерина Сердитова отозвала свое заявление на вступление в должность председателя 17 Арбитражного апелляционного суда Пермского края. Она была единственным кандидатом на этот пост», — рассказал собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу Сердитовой. На момент публикации ответ не был получен. По мнению собеседника агентства, в списке претендентов есть еще и известный в Пермском крае юрист. Имя он не раскрывает. «Вообще в этой сфере принято, что апелляционные инстанции должен возглавлять варяг. Суд же работает на несколько регионов, соответственно, с городом, где он базируется, его ничего не должно связывать. Поэтому пролоббировать назначение пермяка, пусть даже самого идеального, будет непросто», — говорит собеседник. Ранее председателем Арбитражного суда Пермского края был Константин Беляев. Он покинул должность весной 2023 года, переехав в Екатеринбург, где в мае возглавил суд Уральского округа.

В Пермском крае затягивается назначение председателя 17 Арбитражного апелляционного суда. Единственный кандидат на эту должность, председатель Арбитражного суда Удмуртии Екатерина Сердитова отозвала свое заявление. Об этом сообщают источники URA.RU в юридическом сообществе. «Председатель Арбитражного суда по Удмуртской республике Екатерина Сердитова отозвала свое заявление на вступление в должность председателя 17 Арбитражного апелляционного суда Пермского края. Она была единственным кандидатом на этот пост», — рассказал собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу Сердитовой. На момент публикации ответ не был получен. По мнению собеседника агентства, в списке претендентов есть еще и известный в Пермском крае юрист. Имя он не раскрывает. «Вообще в этой сфере принято, что апелляционные инстанции должен возглавлять варяг. Суд же работает на несколько регионов, соответственно, с городом, где он базируется, его ничего не должно связывать. Поэтому пролоббировать назначение пермяка, пусть даже самого идеального, будет непросто», — говорит собеседник. Ранее председателем Арбитражного суда Пермского края был Константин Беляев. Он покинул должность весной 2023 года, переехав в Екатеринбург, где в мае возглавил суд Уральского округа.