В Минтербезе отчитали глав муниципалитетов Пермского края за небезопасные пляжи

Главы муниципалитетов Пермского края отчитали за то, что не все провели работы по созданию специальных мест для купания и отдыха у воды. По словам главы министерства территориально безопасности региона Виктора Батмазова, с поставленной задачей не справились 23 руководителя из 43.
«В Прикамье 111 мест массового отдыха людей у воды, и только 30% оборудованы спасательными постами. Не все главы муниципалитетов исполняют свои полномочия по обеспечению безопасности на водных объектах. В 23 муниципальных образованиях не проводится работа по созданию и оборудованию мест отдыха у воды», — отметил Виктор Батмазов на прошедшем Совете глав муниципальных и городских округов. Эта информация опубликована на сайте министерства.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в мае обязал мэров оборудовать места для купания. В конце августа в гордуме Перми утвердили новый порядок подготовки мест отдыха с прицелом на будущий сезон.
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