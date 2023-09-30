В Минтербезе отчитали глав муниципалитетов Пермского края за небезопасные пляжи

01 октября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

В этом году в регионе купальный сезон завершился во второй половине августа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Главы муниципалитетов Пермского края отчитали за то, что не все провели работы по созданию специальных мест для купания и отдыха у воды. По словам главы министерства территориально безопасности региона Виктора Батмазова, с поставленной задачей не справились 23 руководителя из 43. «В Прикамье 111 мест массового отдыха людей у воды, и только 30% оборудованы спасательными постами. Не все главы муниципалитетов исполняют свои полномочия по обеспечению безопасности на водных объектах. В 23 муниципальных образованиях не проводится работа по созданию и оборудованию мест отдыха у воды», — отметил Виктор Батмазов на прошедшем Совете глав муниципальных и городских округов. Эта информация опубликована на сайте министерства. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в мае обязал мэров оборудовать места для купания. В конце августа в гордуме Перми утвердили новый порядок подготовки мест отдыха с прицелом на будущий сезон.

Главы муниципалитетов Пермского края отчитали за то, что не все провели работы по созданию специальных мест для купания и отдыха у воды. По словам главы министерства территориально безопасности региона Виктора Батмазова, с поставленной задачей не справились 23 руководителя из 43. «В Прикамье 111 мест массового отдыха людей у воды, и только 30% оборудованы спасательными постами. Не все главы муниципалитетов исполняют свои полномочия по обеспечению безопасности на водных объектах. В 23 муниципальных образованиях не проводится работа по созданию и оборудованию мест отдыха у воды», — отметил Виктор Батмазов на прошедшем Совете глав муниципальных и городских округов. Эта информация опубликована на сайте министерства. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в мае обязал мэров оборудовать места для купания. В конце августа в гордуме Перми утвердили новый порядок подготовки мест отдыха с прицелом на будущий сезон.