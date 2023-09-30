30 сентября 2023
29 сентября 2023

В Минтербезе отчитали глав муниципалитетов Пермского края за небезопасные пляжи

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, купаться запрещено, пляж, река, виды перми
В этом году в регионе купальный сезон завершился во второй половине августа Фото:

Главы муниципалитетов Пермского края отчитали за то, что не все провели работы по созданию специальных мест для купания и отдыха у воды. По словам главы министерства территориально безопасности региона Виктора Батмазова, с поставленной задачей не справились 23 руководителя из 43.

«В Прикамье 111 мест массового отдыха людей у воды, и только 30% оборудованы спасательными постами. Не все главы муниципалитетов исполняют свои полномочия по обеспечению безопасности на водных объектах. В 23 муниципальных образованиях не проводится работа по созданию и оборудованию мест отдыха у воды», — отметил Виктор Батмазов на прошедшем Совете глав муниципальных и городских округов. Эта информация опубликована на сайте министерства.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в мае обязал мэров оборудовать места для купания. В конце августа в гордуме Перми утвердили новый порядок подготовки мест отдыха с прицелом на будущий сезон.

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Главы муниципалитетов Пермского края отчитали за то, что не все провели работы по созданию специальных мест для купания и отдыха у воды. По словам главы министерства территориально безопасности региона Виктора Батмазова, с поставленной задачей не справились 23 руководителя из 43. «В Прикамье 111 мест массового отдыха людей у воды, и только 30% оборудованы спасательными постами. Не все главы муниципалитетов исполняют свои полномочия по обеспечению безопасности на водных объектах. В 23 муниципальных образованиях не проводится работа по созданию и оборудованию мест отдыха у воды», — отметил Виктор Батмазов на прошедшем Совете глав муниципальных и городских округов. Эта информация опубликована на сайте министерства. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в мае обязал мэров оборудовать места для купания. В конце августа в гордуме Перми утвердили новый порядок подготовки мест отдыха с прицелом на будущий сезон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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