Пермские власти в конце лета неожиданно вспомнили про пляжи

Пермская городская дума утвердила новый порядок подготовки место отдыха у воды к пляжному сезону в следующем году. В частности, вводятся новые стандарты чистоты и срок подготовки пляжей к сезону — к 14 июня. Об этом сообщается в документе решения гордумы, которая опубликована на сайте мэрии.
«Подготовка организованного места отдыха у воды к эксплуатации производится не позднее 14 июня: работ по уборке территории организованного места отдыха у воды от отходов, работ по удалению поросли древесно-кустарниковой растительности на территории организованного места отдыха у воды», — говорится в решении. Кроме того, при подготовке необходимо будет восполнить покрытие пляжа, отремонтировать и покрасить объекты благоустройства на пляже и провести лабораторные исследования воды и почвы.
Также вводятся и новые правила содержания уже открытых для посещения пляжей. Раз в сутки нужно будет проводить уборку территории пляжа, дезинфекцию кабин для переодевания, уборку, дезинфекцию и откачку отходов туалетов.
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