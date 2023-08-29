29 августа 2023

Пермские власти в конце лета неожиданно вспомнили про пляжи

Пермские власти установили новый порядок подготовки пляжей
© Служба новостей «URA.RU»
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Эко курорт Белогорье, Пермь, отдых на природе, пляж, глемпинг, турбаза, лежаки на пляже
Подготовка городских пляжей будет проводиться до 14 июня Фото:

Пермская городская дума утвердила новый порядок подготовки место отдыха у воды к пляжному сезону в следующем году. В частности, вводятся новые стандарты чистоты и срок подготовки пляжей к сезону — к 14 июня. Об этом сообщается в документе решения гордумы, которая опубликована на сайте мэрии.

«Подготовка организованного места отдыха у воды к эксплуатации производится не позднее 14 июня: работ по уборке территории организованного места отдыха у воды от отходов, работ по удалению поросли древесно-кустарниковой растительности на территории организованного места отдыха у воды», — говорится в решении. Кроме того, при подготовке необходимо будет восполнить покрытие пляжа, отремонтировать и покрасить объекты благоустройства на пляже и провести лабораторные исследования воды и почвы.

Также вводятся и новые правила содержания уже открытых для посещения пляжей. Раз в сутки нужно будет проводить уборку территории пляжа, дезинфекцию кабин для переодевания, уборку, дезинфекцию и откачку отходов туалетов.

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Пермская городская дума утвердила новый порядок подготовки место отдыха у воды к пляжному сезону в следующем году. В частности, вводятся новые стандарты чистоты и срок подготовки пляжей к сезону — к 14 июня. Об этом сообщается в документе решения гордумы, которая опубликована на сайте мэрии. «Подготовка организованного места отдыха у воды к эксплуатации производится не позднее 14 июня: работ по уборке территории организованного места отдыха у воды от отходов, работ по удалению поросли древесно-кустарниковой растительности на территории организованного места отдыха у воды», — говорится в решении. Кроме того, при подготовке необходимо будет восполнить покрытие пляжа, отремонтировать и покрасить объекты благоустройства на пляже и провести лабораторные исследования воды и почвы. Также вводятся и новые правила содержания уже открытых для посещения пляжей. Раз в сутки нужно будет проводить уборку территории пляжа, дезинфекцию кабин для переодевания, уборку, дезинфекцию и откачку отходов туалетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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