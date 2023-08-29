Пермские власти в конце лета неожиданно вспомнили про пляжи

Пермские власти установили новый порядок подготовки пляжей

30 августа 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Подготовка городских пляжей будет проводиться до 14 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская городская дума утвердила новый порядок подготовки место отдыха у воды к пляжному сезону в следующем году. В частности, вводятся новые стандарты чистоты и срок подготовки пляжей к сезону — к 14 июня. Об этом сообщается в документе решения гордумы, которая опубликована на сайте мэрии. «Подготовка организованного места отдыха у воды к эксплуатации производится не позднее 14 июня: работ по уборке территории организованного места отдыха у воды от отходов, работ по удалению поросли древесно-кустарниковой растительности на территории организованного места отдыха у воды», — говорится в решении. Кроме того, при подготовке необходимо будет восполнить покрытие пляжа, отремонтировать и покрасить объекты благоустройства на пляже и провести лабораторные исследования воды и почвы. Также вводятся и новые правила содержания уже открытых для посещения пляжей. Раз в сутки нужно будет проводить уборку территории пляжа, дезинфекцию кабин для переодевания, уборку, дезинфекцию и откачку отходов туалетов.

Пермская городская дума утвердила новый порядок подготовки место отдыха у воды к пляжному сезону в следующем году. В частности, вводятся новые стандарты чистоты и срок подготовки пляжей к сезону — к 14 июня. Об этом сообщается в документе решения гордумы, которая опубликована на сайте мэрии. «Подготовка организованного места отдыха у воды к эксплуатации производится не позднее 14 июня: работ по уборке территории организованного места отдыха у воды от отходов, работ по удалению поросли древесно-кустарниковой растительности на территории организованного места отдыха у воды», — говорится в решении. Кроме того, при подготовке необходимо будет восполнить покрытие пляжа, отремонтировать и покрасить объекты благоустройства на пляже и провести лабораторные исследования воды и почвы. Также вводятся и новые правила содержания уже открытых для посещения пляжей. Раз в сутки нужно будет проводить уборку территории пляжа, дезинфекцию кабин для переодевания, уборку, дезинфекцию и откачку отходов туалетов.