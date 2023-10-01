Пермяка приговорили к колонии строгого режима за ограбление участника СВО

Ранее пермяк уже был судим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд приговорил жителя поселка Гайны (Пермский край) к трем годам и одному месяцу колонии строго режима за избиение и ограбление участника спецоперации. Злоумышленник забрал у пострадавшего 450 тысяч рублей, которые суд его обязал вернуть.

«Гайнский районный суд приговорил 37-летнего Олега Созонова к 3 годам и 1 месяцу колонии строгого режима за ограбление участника СВО. Также мужчина должен вернуть потерпевшему 450 тысяч рублей причиненного ущерба», — сообщает Properm. Приговор в законную силу пока не вступил.

Инцидент произошел еще весной. Мужчина выпивал вместе с вернувшимся со спецоперации знакомым, когда между ними возник конфликт. Осужденный избил военнослужащего до потери сознания, забрал у него из сумки 450 тысяч рублей и ушел. Пострадавшему медпомощь не понадобилась.

Сам подсудимый свою вину не признает, он обжаловал решение. По словам осужденного, денег он не брал и не избивал своего знакомого, а, наоборот, защищался. Жалоба вскоре должна поступить в Пермский краевой суд. Известно, что мужчина ранее уже был неоднократно судим, в том числе за кражу и избиение, а сейчас воспитывает семерых детей.