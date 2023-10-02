Свидетель рассказал в суде о многомиллионных тратах пермского фонда

Пермский фонд «Содействие 21 век» размещал, полученные на благотворительность, деньги на депозитных счетах. Эти доходы расходовались на деятельность организации, а их сумма исчислялась миллионами. Передает корреспондент URA.RU из зала суда, где рассматривается дело о хищении денег из фонда.
В заседании выступила бывший главный бухгалтер, а ныне руководитель фонда Татьяна Шубина. Она рассказала, что деньги, полученные от жертвователей не сразу шли на оплату реализуемых в Пермском крае проектов. Сначала средства размещались на депозитных счетах. «Мы изучали процентные ставки в различных банках, затем размещали там деньги. Проценты, полученные от вкладов, фонд тратил на собственные административно-хозяйственные нужды. В период с 2018 по 2019 год сумма дохода составляла около 20 млн рублей», — передает слова Шубиной корреспондент URA.RU.
На вопрос судьи на что именно шли деньги, Шубина ответила, что это были зарплаты сотрудникам фонда, аренда помещений, охрана, налоги, коммунальные платежи и прочее. Она также отметила, что количество сотрудников фонда всегда варьировалось. В некоторые годы штат организации доходил до восьми человек.
В присвоении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век» обвиняются экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева и бывший директор фонда Елена Найданова. По версии обвинения, они получали деньги через проведение несуществующих мероприятий. Один из свидетелей по делу рассказал в суде, как обналичивал деньги и передавал Найдановой. Экс-директор сбежала из страны в июле, после этого суд заочно ее арестовал. Елена Лопаева свою причастность к хищениям денег отрицает. Бывшая чиновница на время рассмотрения уголовного дела находится дома, на нее наложен запрет на совершение определенных действий.
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