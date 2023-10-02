Свидетель рассказал в суде о многомиллионных тратах пермского фонда

Пермский фонд тратил на свою деятельность по 20 млн рублей в год

03 октября 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Деньги размещали на депозитных счетах Фото: Игорь Пантин © URA.RU Пермский фонд «Содействие 21 век» размещал, полученные на благотворительность, деньги на депозитных счетах. Эти доходы расходовались на деятельность организации, а их сумма исчислялась миллионами. Передает корреспондент URA.RU из зала суда, где рассматривается дело о хищении денег из фонда. В заседании выступила бывший главный бухгалтер, а ныне руководитель фонда Татьяна Шубина. Она рассказала, что деньги, полученные от жертвователей не сразу шли на оплату реализуемых в Пермском крае проектов. Сначала средства размещались на депозитных счетах. «Мы изучали процентные ставки в различных банках, затем размещали там деньги. Проценты, полученные от вкладов, фонд тратил на собственные административно-хозяйственные нужды. В период с 2018 по 2019 год сумма дохода составляла около 20 млн рублей», — передает слова Шубиной корреспондент URA.RU. На вопрос судьи на что именно шли деньги, Шубина ответила, что это были зарплаты сотрудникам фонда, аренда помещений, охрана, налоги, коммунальные платежи и прочее. Она также отметила, что количество сотрудников фонда всегда варьировалось. В некоторые годы штат организации доходил до восьми человек. В присвоении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век» обвиняются экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева и бывший директор фонда Елена Найданова. По версии обвинения, они получали деньги через проведение несуществующих мероприятий. Один из свидетелей по делу рассказал в суде, как обналичивал деньги и передавал Найдановой. Экс-директор сбежала из страны в июле, после этого суд заочно ее арестовал. Елена Лопаева свою причастность к хищениям денег отрицает. Бывшая чиновница на время рассмотрения уголовного дела находится дома, на нее наложен запрет на совершение определенных действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский фонд «Содействие 21 век» размещал, полученные на благотворительность, деньги на депозитных счетах. Эти доходы расходовались на деятельность организации, а их сумма исчислялась миллионами. Передает корреспондент URA.RU из зала суда, где рассматривается дело о хищении денег из фонда. В заседании выступила бывший главный бухгалтер, а ныне руководитель фонда Татьяна Шубина. Она рассказала, что деньги, полученные от жертвователей не сразу шли на оплату реализуемых в Пермском крае проектов. Сначала средства размещались на депозитных счетах. «Мы изучали процентные ставки в различных банках, затем размещали там деньги. Проценты, полученные от вкладов, фонд тратил на собственные административно-хозяйственные нужды. В период с 2018 по 2019 год сумма дохода составляла около 20 млн рублей», — передает слова Шубиной корреспондент URA.RU. На вопрос судьи на что именно шли деньги, Шубина ответила, что это были зарплаты сотрудникам фонда, аренда помещений, охрана, налоги, коммунальные платежи и прочее. Она также отметила, что количество сотрудников фонда всегда варьировалось. В некоторые годы штат организации доходил до восьми человек. В присвоении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век» обвиняются экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева и бывший директор фонда Елена Найданова. По версии обвинения, они получали деньги через проведение несуществующих мероприятий. Один из свидетелей по делу рассказал в суде, как обналичивал деньги и передавал Найдановой. Экс-директор сбежала из страны в июле, после этого суд заочно ее арестовал. Елена Лопаева свою причастность к хищениям денег отрицает. Бывшая чиновница на время рассмотрения уголовного дела находится дома, на нее наложен запрет на совершение определенных действий.