В Челябинске салон иномарок отсудил у коллег миллионы рублей

Дилер автомобилей Porsche отсудил в Челябинске у дилера Skoda 18 миллионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске компания «Сейхо Моторс Спорт», вступающая дилером машин марки Porsche, отсудила у дилера автомобилей Skoda, фирмы «Легион Моторс», 18 миллионов рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, иск полностью удовлетворен.

«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „Легион Моторс“ в пользу ООО „Сейхо Моторс Спорт“ денежные средства», — указано в решении Арбитражного суда по региону.

Средства взысканы на основании четырех документов. Договор поставки был заключен в декабре 2015 года на сумму почти в три миллиона рублей. Также имеются договор займа, заключенный в 2020 году, на сумму в 9,2 млн рублей и письма о погашении задолженности, направленные в мае 2021 года, на сумму примерно в 3,9 и 2 миллиона рублей. В письмах указана задолженность компании «Уралтранском» перед предпринимателем Аленой Климцовой.

О связи двух дилерских центров с бизнес-леди свидетельствует история отношений собственности двух центров. По данные СБИС, Климцова выступает владелицей Porsche-центра. Кроме зарегистрированного ИП, бизнесвумен также имеет три компании в Самарской области. При этом собственник «Легион Моторс» Сергей Дергунов в марте получил долю в компании, которую ранее контролировала Климцова. В апреле 2022 года фирма «Сейхо Моторс Спорт» избавилась от 1% доли в бизнесе «Легион Моторс».

Основали предприятия в 2009 году Сергей и Дмитрий Еременко. В настоящий момент суд рассматривает требования кредиторов, среди которых «Сейхо Моторс» и Климцова, к Сергею Еременко в рамках процесса его банкротства. Иск был подан в мае. Очередное заседание суда назначено на ноябрь. Процессы стороны не комментируют.