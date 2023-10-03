Челябинская семья полгода не получает положенные сенсоры для ребенка-диабетика

Ребенку перестали выдавать сенсоры для измерения уровня глюкозы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске семья уже более полугода не может добиться выдачи сенсоров для измерения уровня глюкозы для ребенка с диабетом. Об этом URA.RU сообщил 3 октября руководитель регисполкома «Народного Фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.

«Семья из Челябинска более полугода не может добиться, чтобы маленького ребенка обеспечили сенсорами к инсулиновой помпе, которые необходимы для мониторинга глюкозы», — уточнил Рыжий.

Мать ребенка Полина Литвинова рассказала, что у малышки диагностировали диабет в 2022 году. Тогда ребенку выдали первую партию «Энлайтов» — сенсоров для измерения глюкозы. Спустя некоторое время выдачу прекратили.

«Ника заболела сахарным диабетом в декабре 2022 года. Мы получили первую партию „Энлайтов“. Потом в начале февраля. Сказали в следующий раз приехать в начале апреля. В этом году мы больше не получали ни разу. Они очень важны. Ребенок маленький, нужно вовремя купировать гипер- и гипогликемию. В этом помогают „Энлайты“», — сообщила ОНФ мама девочки.

URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава региона. На момент публикации ответа не последовало.