Челябинская семья полгода не получает положенные сенсоры для ребенка-диабетика

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр лечения и профилактики ВИЧ и СПИД. Екатеринбург, окно выдачи, выдача препаратов
Ребенку перестали выдавать сенсоры для измерения уровня глюкозы Фото:

В Челябинске семья уже более полугода не может добиться выдачи сенсоров для измерения уровня глюкозы для ребенка с диабетом. Об этом URA.RU сообщил 3 октября руководитель регисполкома «Народного Фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.

«Семья из Челябинска более полугода не может добиться, чтобы маленького ребенка обеспечили сенсорами к инсулиновой помпе, которые необходимы для мониторинга глюкозы», — уточнил Рыжий.

Мать ребенка Полина Литвинова рассказала, что у малышки диагностировали диабет в 2022 году. Тогда ребенку выдали первую партию «Энлайтов» — сенсоров для измерения глюкозы. Спустя некоторое время выдачу прекратили.

«Ника заболела сахарным диабетом в декабре 2022 года. Мы получили первую партию „Энлайтов“. Потом в начале февраля. Сказали в следующий раз приехать в начале апреля. В этом году мы больше не получали ни разу. Они очень важны. Ребенок маленький, нужно вовремя купировать гипер- и гипогликемию. В этом помогают „Энлайты“», — сообщила ОНФ мама девочки.

URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава региона. На момент публикации ответа не последовало.

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В Челябинске семья уже более полугода не может добиться выдачи сенсоров для измерения уровня глюкозы для ребенка с диабетом. Об этом URA.RU сообщил 3 октября руководитель регисполкома «Народного Фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Семья из Челябинска более полугода не может добиться, чтобы маленького ребенка обеспечили сенсорами к инсулиновой помпе, которые необходимы для мониторинга глюкозы», — уточнил Рыжий. Мать ребенка Полина Литвинова рассказала, что у малышки диагностировали диабет в 2022 году. Тогда ребенку выдали первую партию «Энлайтов» — сенсоров для измерения глюкозы. Спустя некоторое время выдачу прекратили. «Ника заболела сахарным диабетом в декабре 2022 года. Мы получили первую партию „Энлайтов“. Потом в начале февраля. Сказали в следующий раз приехать в начале апреля. В этом году мы больше не получали ни разу. Они очень важны. Ребенок маленький, нужно вовремя купировать гипер- и гипогликемию. В этом помогают „Энлайты“», — сообщила ОНФ мама девочки. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава региона. На момент публикации ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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