03 октября 2023

Следователи выяснят причины травмы ребенка на эскалаторе в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик упал с эскалатора и травмировал руку Фото:

Следователи проверят информацию о получении травмы ребенком, который упал с эскалатора ТРК «Родник» в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Челябинской области. По словам очевидцев, мальчик в возрасте около девяти лет при падении повредил обе руки, у него шла кровь.

«По данным фактам следственными органами СКР по Челябинской области организованы и проводятся доследственные проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности эскалатора. По данным пресс-службе УВД по Челябинску, мальчик был госпитализирован.

URA.RU связалось с руководством ТРК, где произошел инцидент, однако в приемной гендиректора звонок перенаправили к начальнику отдела маркетинга, который положил трубку, сославшись на занятость. На письменный запрос URA.RU в комплексе не ответили.

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Следователи проверят информацию о получении травмы ребенком, который упал с эскалатора ТРК «Родник» в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Челябинской области. По словам очевидцев, мальчик в возрасте около девяти лет при падении повредил обе руки, у него шла кровь. «По данным фактам следственными органами СКР по Челябинской области организованы и проводятся доследственные проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности эскалатора. По данным пресс-службе УВД по Челябинску, мальчик был госпитализирован. URA.RU связалось с руководством ТРК, где произошел инцидент, однако в приемной гендиректора звонок перенаправили к начальнику отдела маркетинга, который положил трубку, сославшись на занятость. На письменный запрос URA.RU в комплексе не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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