Следователи выяснят причины травмы ребенка на эскалаторе в Челябинске

Мальчик упал с эскалатора и травмировал руку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователи проверят информацию о получении травмы ребенком, который упал с эскалатора ТРК «Родник» в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Челябинской области. По словам очевидцев, мальчик в возрасте около девяти лет при падении повредил обе руки, у него шла кровь.

«По данным фактам следственными органами СКР по Челябинской области организованы и проводятся доследственные проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности эскалатора. По данным пресс-службе УВД по Челябинску, мальчик был госпитализирован.

URA.RU связалось с руководством ТРК, где произошел инцидент, однако в приемной гендиректора звонок перенаправили к начальнику отдела маркетинга, который положил трубку, сославшись на занятость. На письменный запрос URA.RU в комплексе не ответили.