Пермские термы снизили стоимость своих слуг

Цены подешевели в трех пермских комплексах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми снизились цены на услуги термальных комплексов. Стоимость отдыха подешевела на 30-50%. Об этом термы сообщают в своих социальных сетях.

«Будет предоставлена скидка 30% в будни и 50% в выходные дни на любой выбранный тариф», — говорится в группе «Пермских терм» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что по сниженной цене смогу пройти не все. Чтобы получить скидку, нужно подписаться на группу и сделать репост записи с информацией о дисконте.

Также снизились цены в комплексе Weekend. Здесь в октябре безлимитное посещение подешевело на 50%, а трехчасовой отдых — на 30%. Но, как и в «Пермских термах», цены «упали» не для всех. Скидку сделают только тем, кто подписан на рассылку новостей от терм. Еще один комплекс, где цены стали ниже — термы «Тенториум». В них посещение по всем тарифам стало дешевле на 30%. Но в ноябре администрация комплекса пообещала вернуть старый прайс.

Ранее «Пермские термы» завлекали посетителей файер-шоу и концертами с живой музыкой. А в «Акватории» устроили гастроужин с участием шеф-повара пермского ресторана.