Пермяков зовут танцевать с огнем в «Пермских термах»

Вечеринка с огненными танцами состоится 23 сентября Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жителей Перми приглашают провести вечер субботы на фаер-шоу в «Пермских термах». На вечеринке артисты покажут танцы и трюки с огнем. Мероприятие запланировано на 23 сентября.

«Шоу от театра „Игры Пламени“ состоится 23 сентября с 19:00 до 21:00. Артисты покажут номера с открытым огнем. В этот же день с танцевальной программой выступят артисты в костюмах из зеркала, с которыми можно будет сфотографироваться», — рассказали в «Пермских термах» корреспонденту агентства.

Чтобы попасть на вечеринку, нужно оплатить входной билет по тарифу термального комплекса. Вечеринки с участием артистов и музыкантов будут проходить каждую неделю. В субботу, 9 сентября, устроят дискотеку с выступлением диджея. Начало в 18:00. В воскресенье, 17 сентября, пермяков приглашают послушать живую музыку. С 16:00 до 19:00 выступит саксофонист Александр Эль Саксо. В последнюю субботу месяца, 30 сентября, гостям термального комплекса на скрипке сыграет Татьяна Белая. Начало концерта в 16:00.

Ранее URA.RU рассказало, что в «Пермских термах» горожан учат снимать головную боль. Посетителе учат правильно держаться на воде, чтобы избежать защемления мышц шейного отдела позвоночника.