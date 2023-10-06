Ученика из Березников, которого затравили после угроз напасть на школу, подставили

Ученик из Березников не публиковал в Telegram посты с угрозами напасть на школу
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От имени школьника публиковали посты о нападении на школу Фото:

Подростка в Березниках, который якобы планировал напасть на школу, могли подставить. Школьник не имеет отношения к telegram-каналу, в котором размещались посты с планами нападения на образовательное учреждение.

«Подросток, чье фото расходится в соцсетях, не имеет никакого отношения к telegram-каналу с якобы планом нападения на школу в Березниках», — сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, от имени школьника было создано два telegram-канала — во втором размещались порнографические материалы.

Сейчас cиловики выясняют, кто таким образом решил подставить подростка. Руководство школы курсе этой ситуации, но предполагают, что угрозы в соцсетях, это фейк, добавляет RT. Ранее СМИ написали, что в одном из telegram-каналов появились посты, в которых утверждалось, что на школу №30 готовится нападение. Посты публиковались от имени школьника. После этого несовершеннолетнего и его семью обрушилась травля, сообщили власти Березников.

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Подростка в Березниках, который якобы планировал напасть на школу, могли подставить. Школьник не имеет отношения к telegram-каналу, в котором размещались посты с планами нападения на образовательное учреждение. «Подросток, чье фото расходится в соцсетях, не имеет никакого отношения к telegram-каналу с якобы планом нападения на школу в Березниках», — сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, от имени школьника было создано два telegram-канала — во втором размещались порнографические материалы. Сейчас cиловики выясняют, кто таким образом решил подставить подростка. Руководство школы курсе этой ситуации, но предполагают, что угрозы в соцсетях, это фейк, добавляет RT. Ранее СМИ написали, что в одном из telegram-каналов появились посты, в которых утверждалось, что на школу №30 готовится нападение. Посты публиковались от имени школьника. После этого несовершеннолетнего и его семью обрушилась травля, сообщили власти Березников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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