Ученика из Березников, которого затравили после угроз напасть на школу, подставили

Ученик из Березников не публиковал в Telegram посты с угрозами напасть на школу

06 октября 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

От имени школьника публиковали посты о нападении на школу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подростка в Березниках, который якобы планировал напасть на школу, могли подставить. Школьник не имеет отношения к telegram-каналу, в котором размещались посты с планами нападения на образовательное учреждение. «Подросток, чье фото расходится в соцсетях, не имеет никакого отношения к telegram-каналу с якобы планом нападения на школу в Березниках», — сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, от имени школьника было создано два telegram-канала — во втором размещались порнографические материалы. Сейчас cиловики выясняют, кто таким образом решил подставить подростка. Руководство школы курсе этой ситуации, но предполагают, что угрозы в соцсетях, это фейк, добавляет RT. Ранее СМИ написали, что в одном из telegram-каналов появились посты, в которых утверждалось, что на школу №30 готовится нападение. Посты публиковались от имени школьника. После этого несовершеннолетнего и его семью обрушилась травля, сообщили власти Березников.

Подростка в Березниках, который якобы планировал напасть на школу, могли подставить. Школьник не имеет отношения к telegram-каналу, в котором размещались посты с планами нападения на образовательное учреждение. «Подросток, чье фото расходится в соцсетях, не имеет никакого отношения к telegram-каналу с якобы планом нападения на школу в Березниках», — сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, от имени школьника было создано два telegram-канала — во втором размещались порнографические материалы. Сейчас cиловики выясняют, кто таким образом решил подставить подростка. Руководство школы курсе этой ситуации, но предполагают, что угрозы в соцсетях, это фейк, добавляет RT. Ранее СМИ написали, что в одном из telegram-каналов появились посты, в которых утверждалось, что на школу №30 готовится нападение. Посты публиковались от имени школьника. После этого несовершеннолетнего и его семью обрушилась травля, сообщили власти Березников.