Ученика из Березников, которого затравили после угроз напасть на школу, подставили

Подростка в Березниках, который якобы планировал напасть на школу, могли подставить. Школьник не имеет отношения к telegram-каналу, в котором размещались посты с планами нападения на образовательное учреждение.
«Подросток, чье фото расходится в соцсетях, не имеет никакого отношения к telegram-каналу с якобы планом нападения на школу в Березниках», — сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, от имени школьника было создано два telegram-канала — во втором размещались порнографические материалы.
Сейчас cиловики выясняют, кто таким образом решил подставить подростка. Руководство школы курсе этой ситуации, но предполагают, что угрозы в соцсетях, это фейк, добавляет RT. Ранее СМИ написали, что в одном из telegram-каналов появились посты, в которых утверждалось, что на школу №30 готовится нападение. Посты публиковались от имени школьника. После этого несовершеннолетнего и его семью обрушилась травля, сообщили власти Березников.
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