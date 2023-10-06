06 октября 2023

В Перми на перекрестке столкнулись два автомобиля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, полиция, авария, гибдд, дпс
Два автомобиля устроили ДТП на перекрестке Фото:

В Перми на перекрестке улиц Крисанова и Монастырская столкнулись два автомобиля. На место ДТП приезжало несколько скорых, сообщили очевидцы в паблике «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Лобовое столкновение автомобилей Audi и Volkswagen на перекрестке Крисанова-Монастырская. Приезжало несколько скорых. Будьте аккуратнее на дороге», — написано в посте.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.

ДТП произошло на перекрестке Крисанова-Монастырская
ДТП произошло на перекрестке Крисанова-Монастырская
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на перекрестке улиц Крисанова и Монастырская столкнулись два автомобиля. На место ДТП приезжало несколько скорых, сообщили очевидцы в паблике «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Лобовое столкновение автомобилей Audi и Volkswagen на перекрестке Крисанова-Монастырская. Приезжало несколько скорых. Будьте аккуратнее на дороге», — написано в посте. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...