Два автомобиля устроили ДТП на перекрестке
В Перми на перекрестке улиц Крисанова и Монастырская столкнулись два автомобиля. На место ДТП приезжало несколько скорых, сообщили очевидцы в паблике «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Лобовое столкновение автомобилей Audi и Volkswagen на перекрестке Крисанова-Монастырская. Приезжало несколько скорых. Будьте аккуратнее на дороге», — написано в посте.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.
ДТП произошло на перекрестке Крисанова-Монастырская
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