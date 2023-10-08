Пьяный свердловчанин на иномарке вылетел с трассы и врезался в ЛЭП

В Серове (Свердловская область) пьяный водитель Skoda не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в линию электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Серову.
«Водитель Skoda не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на опору уличного освещения. Водитель освидетельствован на состояние опьянения, результат положительный», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло примерно в 20:30 8 октября возле дома на улице Карыбышева, 27. В аварии пострадал 50-летний пассажир иномарки, его госпитализировали с переломами ребер, разрывом почки, ранами века и лба.
Фото: сообщество «Гибдд Серов» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/id710721597
Фото: сообщество «Гибдд Серов» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/id710721597
Фото: сообщество «Гибдд Серов» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/id710721597
В Серове (Свердловская область) пьяный водитель Skoda не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в линию электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Серову. «Водитель Skoda не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на опору уличного освещения. Водитель освидетельствован на состояние опьянения, результат положительный», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло примерно в 20:30 8 октября возле дома на улице Карыбышева, 27. В аварии пострадал 50-летний пассажир иномарки, его госпитализировали с переломами ребер, разрывом почки, ранами века и лба.