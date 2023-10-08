08 октября 2023
07 октября 2023

Пьяный свердловчанин на иномарке вылетел с трассы и врезался в ЛЭП

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное, лэп, электропровода, столб, электросети
Водитель не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения в Серове Фото:

В Серове (Свердловская область) пьяный водитель Skoda не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в линию электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Серову.

«Водитель Skoda не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на опору уличного освещения. Водитель освидетельствован на состояние опьянения, результат положительный», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло примерно в 20:30 8 октября возле дома на улице Карыбышева, 27. В аварии пострадал 50-летний пассажир иномарки, его госпитализировали с переломами ребер, разрывом почки, ранами века и лба.

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В Серове (Свердловская область) пьяный водитель Skoda не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в линию электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Серову. «Водитель Skoda не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на опору уличного освещения. Водитель освидетельствован на состояние опьянения, результат положительный», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло примерно в 20:30 8 октября возле дома на улице Карыбышева, 27. В аварии пострадал 50-летний пассажир иномарки, его госпитализировали с переломами ребер, разрывом почки, ранами века и лба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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