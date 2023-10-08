В Кыштыме открыли новый термальный комплекс

09 октября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

У жителей Кыштыма появилась возможность заниматься плаванием в своем городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кыштыме (Челябинская область) открыли термальный комплекс, который начал работу на базе бассейна «Пионер». Об этом сообщили в федерации плавания региона. «В ходе капитального ремонта комплекса заменены инженерные коммуникации бассейна, система водоподготовки и фильтрации воды, проведена реконструкция 25-метровой чаши бассейна», — сообщили в федерации плавания. Президент федерации плавания региона Валерий Галеев поздравил мэра Кыштыма Людмилу Шеболаеву и жителей города с этим событием. В честь открытия мастер-класс для юных спортсменов провели члены сборной команды региона по плаванию мастера спорта Алексей Данильчук и Леонид Сурнин и кандидат в мастера спорта Вадим Спиваков. Ранее в администрации города заявляли, что комплекс планируется открыть 1 сентября.

В Кыштыме (Челябинская область) открыли термальный комплекс, который начал работу на базе бассейна «Пионер». Об этом сообщили в федерации плавания региона. «В ходе капитального ремонта комплекса заменены инженерные коммуникации бассейна, система водоподготовки и фильтрации воды, проведена реконструкция 25-метровой чаши бассейна», — сообщили в федерации плавания. Президент федерации плавания региона Валерий Галеев поздравил мэра Кыштыма Людмилу Шеболаеву и жителей города с этим событием. В честь открытия мастер-класс для юных спортсменов провели члены сборной команды региона по плаванию мастера спорта Алексей Данильчук и Леонид Сурнин и кандидат в мастера спорта Вадим Спиваков. Ранее в администрации города заявляли, что комплекс планируется открыть 1 сентября.