08 октября 2023
07 октября 2023

В Кыштыме открыли новый термальный комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, бассейн, пловцы
У жителей Кыштыма появилась возможность заниматься плаванием в своем городе Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) открыли термальный комплекс, который начал работу на базе бассейна «Пионер». Об этом сообщили в федерации плавания региона.

«В ходе капитального ремонта комплекса заменены инженерные коммуникации бассейна, система водоподготовки и фильтрации воды, проведена реконструкция 25-метровой чаши бассейна», — сообщили в федерации плавания.

Президент федерации плавания региона Валерий Галеев поздравил мэра Кыштыма Людмилу Шеболаеву и жителей города с этим событием. В честь открытия мастер-класс для юных спортсменов провели члены сборной команды региона по плаванию мастера спорта Алексей Данильчук и Леонид Сурнин и кандидат в мастера спорта Вадим Спиваков. Ранее в администрации города заявляли, что комплекс планируется открыть 1 сентября.

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В Кыштыме (Челябинская область) открыли термальный комплекс, который начал работу на базе бассейна «Пионер». Об этом сообщили в федерации плавания региона. «В ходе капитального ремонта комплекса заменены инженерные коммуникации бассейна, система водоподготовки и фильтрации воды, проведена реконструкция 25-метровой чаши бассейна», — сообщили в федерации плавания. Президент федерации плавания региона Валерий Галеев поздравил мэра Кыштыма Людмилу Шеболаеву и жителей города с этим событием. В честь открытия мастер-класс для юных спортсменов провели члены сборной команды региона по плаванию мастера спорта Алексей Данильчук и Леонид Сурнин и кандидат в мастера спорта Вадим Спиваков. Ранее в администрации города заявляли, что комплекс планируется открыть 1 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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